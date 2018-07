Tour de l’Abitibi: deux champions deux époques

VAL-D’OR | Si Gérald Rocheleau et David Veilleux s’assoient un jour ensemble pour échanger leurs souvenirs de champions du Tour de l’Abitibi, il faudra un décodeur pour arriver à comparer leurs époques.

Rocheleau a remporté l’édition initiale en 1969 et Veilleux demeure le dernier Québécois en lice à en faire autant, 36 ans plus tard. Autrement dit, une génération et demie les sépare.

« On était des pionniers »

Ne serait-ce que pour les dispositions inimaginables dans lesquelles s’est orchestrée la première victoire, Rocheleau détonne dans l’histoire, lui qui ne fut initié au vélo qu’à l’âge de 14 ans. Cet adolescent à la grosse ossature, rompu au sens du travail à force de bosser à la ferme, venait d’avoir 16 ans quand il s’est présenté au départ à Amos sans entraîneur pour leur équipe de Longueuil, avec son maillot de coton pesant 20 livres et son casque à boudins.

« On était des pionniers, alors qu’aujourd’hui, les coureurs sont mieux entraînés et plus forts », reconnaît le retraité qui a gagné sa vie sur les rails du Canadien National.

« C’était la première fois que j’arrivais dans une aussi grosse compétition. Il y avait des gens assis sur leur chaise autour du parcours pour nous regarder pédaler. »

Vers le Tour de France

Autre signe du temps, sa carrière cycliste a fondu rapidement, faute de débouchés dans ce sport pour un adolescent québécois de la Révolution tranquille. Des horizons plus vastes existaient déjà lorsque David Veilleux, grâce à son éloquente victoire en 2005, les a élargis davantage.

« Ça demeure un grand souvenir pour moi. C’est la première grande course internationale que j’ai remportée et qui a eu un grand impact sur ma carrière. Elle m’a donné un élan et la confirmation que le niveau international n’était pas si loin pour moi », affirme Veilleux qui a signé son sacre avec l’équipe du Canada lors de sa deuxième participation.

La suite nous l’a gardé dans l’actualité : multiple champion canadien aux niveaux suivants, il est entré dans une équipe continentale américaine avant d’aboutir dans l’équipe professionnelle française d’Europcar. Vainqueur de la première étape du Critérium du Dauphiné, il est devenu en 2013 le premier Québécois à participer et à compléter le Tour de France avant d’annoncer sa retraite quelques semaines plus tard afin de se consacrer à sa carrière d’ingénieur mécanique.

Une fierté commune

Là où les deux hommes se rejoignent sans doute, c’est dans leur fierté d’avoir signé pour toujours leur nom dans l’histoire de cette épreuve internationale jouée dans leur province.

« J’ai encore le trophée que j’avais gagné et il est longtemps resté dans la chambre de mes enfants. J’ai éliminé plusieurs trophées, mais pas celui-là », assure Gérald Rocheleau, qui a annoncé se joindre aux 100 participants du Tour des légendes samedi prochain à Val-d’Or.

« C’est là aussi qu’on voit que les années filent », ajoute-t-il.

Heureusement, c’est pourquoi des empreintes ne s’effacent jamais.

Les 7 champions québécois

1969 | Gérald Rocheleau

(Longueuil), 50 secondes d’écart avec le 2e

1970 | Philippe Le Bouhellec

(St-Victor Montréal), 1 s

1971 | Éric Van den Eynde

(Le Concorde Montréal), 16 s

1972 | Éric Van den Eynde

(Le Concorde Montréal), 34 s

1975 | Pierre Harvey

(Rimouski), 1 min 40 s

1984 | Philippe Georges

(Équipe du Québec), 3 s

1994 | Guillaume Belzile

(Canada), 5 s

2005 | David Veilleux

(Canada), 36 s

Des rivalités intenses vécues différemment

Le maillot brun de champion du Tour de l’Abitibi coûte cher en souffrances, mais aussi en rivalités déchirantes entre coureurs québécois.

David Veilleux et Gérald Rocheleau l’ont vécu chacun à leur façon en route vers leur couronnement respectif en 2005 et 1969. Surtout Veilleux, à l’intérieur de sa propre équipe nationale du Canada.

Rivalité à l’interne

Neuvième au classement général en 2004, Éric Boily s’est présenté au Tour suivant à Val-d’Or avec le titre non officiel de favori parmi tous les coureurs originaires du Québec. Champion canadien du critérium, le natif de Chicoutimi met les cartes sur table dès le départ en enlevant le prologue, puis gagne la deuxième étape, un critérium de 55 km, et encore la quatrième étape, un contre-la-montre individuel de 14 km.

Boily a cependant négligé de jeter un œil dans son rétroviseur. Son coéquipier Veilleux hume lui aussi l’arôme d’une victoire ultime et s’approprie le maillot brun de Boily, à l’issue de la troisième étape, après avoir animé des échappées au-devant de cette course de 117 km entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or, et ce, pendant que son collègue s’empêtrait dans le peloton.

Le cycliste de Cap-Rouge conservera ce maillot de meneur durant les cinq dernières étapes, malgré la tension créée à l’interne de l’équipe à la feuille d’érable.

« Une tension, oui, mais une tension normale entre deux gars de notre âge », reconnaît aujourd’hui Veilleux en pesant ses mots.

« On était deux coureurs avec un fort potentiel et on avait chacun le désir de gagner. On a appris à gérer cette atmosphère qui nous a servi de bonne expérience », dit-il.

Merci à papa Van Den Eynde

En 1969, Robert Van den Eynde détient une priorité de cinq secondes sur Gérald Rocheleau au départ de la septième des huit étapes, un contre-la-montre individuel de 50 km entre La Sarre et Taschereau. C’est le type d’épreuve préféré de Rocheleau.

Avant-dernier à s’élancer, le jeune poursuivant de Longueuil avalera non seulement ce maigre déficit sur le meneur, mais il ajoutera finalement une priorité de 55 secondes.

Le maillot brun sera le sien jusqu’à la fin du Tour.

« Durant la course, le père de Robert était monté souvent à ma hauteur pour calculer l’écart avec son fils. Quand je le voyais arriver, ça me motivait à pousser. »

Édenté du Tour et gagnant d’un Oscar

L’un des 4289 participants dans l’histoire du Tour s’échappe du lot pour une réalisation unique. Bryan Fogel, 32e au classement général en 1990 avec une équipe d’Ottawa, a atteint la célébrité aux Oscars de 2018 en remportant la statuette du meilleur documentaire pour son film Icarus.

Le natif de Denver s’est servi de son statut de cycliste amateur pour démontrer s’il pouvait augmenter ses capacités en s’injectant des produits prescrits « légalement » aux États-Unis. Cette expérience l’a conduit vers le scientifique Grigory Rodchenkov, le directeur du laboratoire antidopage de Moscou qui deviendra le lanceur d’alerte d’un système de tricherie soutenu par l’État, notamment durant les Jeux olympiques de Sotchi.

Sur son passé de cycliste plus sérieux chez les juniors, Fogel s’est amusé à raconter sa chute mémorable du Tour de l’Abitibi au site australien CyclingTips, en septembre dernier. Impliqué dans une échappée à 10 coureurs, il se souvient de l’accident survenu à cinq kilomètres de l’arrivée.

« Il pleuvait et les deux gars devant moi ont amorcé une descente. Le deuxième a frappé la roue du premier et a passé par-dessus son guidon. C’est moi qui ai ensuite mangé sa roue et, sur le bord de la route, je réalise que j’ai perdu une dent et que huit autres sont brisées. Je suis encore “clippé” à mes pédales et j’ai toujours en tête de continuer. J’ai vite réalisé que ce ne serait plus possible », relate le célèbre réalisateur, marqué par cette « débarque » qui l’a ensuite rendu craintif en situation de course.

Un départ au sous-sol

La nouveauté la plus éclatée pour faire parler de leur course cycliste sur la scène internationale au tournant de l’année 2000, les dirigeants du Tour l’ont trouvée sous leurs pieds. En 2001, le contre-la-montre individuel s’est élancé depuis les entrailles de l’ancienne mine Lamaque, convertie en un lieu de visite au grand public après la fin de ses opérations.

Cette idée, qui constitue l’une des réalisations les plus originales de Claude Pagé, qui fut directeur général de 1979 à 2005, est disparue avec le Tour de 2010.

« Ça a été une idée incroyable. Le Tour a toujours trouvé une façon de se démarquer, en plus d’offrir un premier contact avec le niveau international à tous les jeunes cyclistes qui y participent », expose Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

L’eau « mystérieuse » de Malartic

La Ville de Malartic a provoqué une controverse malgré elle au Tour de 2013, par l’entremise de... son réseau d’aqueduc.

Meneur au classement général au matin de la cinquième étape, une épreuve de 52 km avec départ et arrivée dans cette ville, Jack Burke demande à une dame de lui ouvrir les portes d’une école pour lui permettre de remplir à la hâte ses bidons d’eau. Soumis au test antidopage après la course, en raison de son statut de détenteur du maillot brun, le costaud de l’équipe du Canada apprendra quelques mois plus tard un résultat positif au hydrochlorothiazide (HCTZ), un diurétique prescrit « normalement » pour contrôler la haute pression, mais qui est interdit aux athlètes parce qu’il peut créer aussi une perte rapide de poids.

Dion Burke, convaincu de l’innocence de son fils, découvre alors dans ses recherches que l’eau de Malartic contient des traces de cette substance que le chlore du système de filtration ne parvient pas à éliminer. Jack Burke sera finalement blanchi deux fois après deux matchs juridiques contre l’Union cycliste internationale.

« C’est n’importe quoi », avait réagi le maire Martin Ferron, lors du dénouement de l’histoire en janvier 2015. « De récents tests démontrent scientifiquement que notre eau est comparable à celle d’Amos qui a déjà remporté le titre de meilleure eau au monde. »

Peut-être que les effets de cette eau miraculeuse ne se sont pas totalement dissipés. Le même Jack Burke en question a enlevé l’éprouvante ascension du mont Mégantic durant le récent Tour de Beauce !