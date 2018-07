TORONTO | Deux gains consécutifs, l’un sur piste ovale, l’autre sur circuit routier, Andrew Ranger a su remettre les pendules à l’heure au cours des dernières semaines.

Grâce à sa brillante victoire dans les rues de Toronto samedi, le pilote de Granby s’est hissé en tête du classement cumulatif de la série NASCAR Pinty’s, à égalité avec le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin.

« Nous avons prouvé qu’on pouvait gagner partout, s’est-il exclamé, en entrevue au Journal. Les dernières années n’ont pas été faciles, mais on sent que la chimie au sein de notre équipe s’est installée.

« C’est prometteur pour la suite des choses. Tous les éléments du casse-tête sont en place. Quand tu sais que tu as une bonne voiture entre les mains, que tu es capable d’aller à la guerre, c’est bon signe. »

En bon vétéran, Ranger a pu saisir l’occasion de ravir le premier rang à son éternel rival, Alexandre Tagliani, dans les derniers instants d’une épreuve fertile en rebondissements à Toronto.

« Je savais que j’avais une chance de le surprendre à la dernière relance et j’ai saisi cette occasion, a-t-il raconté. Cette fois, tout a fonctionné, mais ça ne veut pas dire que ça réussira à la prochaine tentative. »

Des duels musclés

Tagliani et Ranger ont vécu des épisodes particulièrement musclés ces dernières années, mais ils ont prouvé, du moins à Toronto, qu’ils pouvaient se respecter.

« Je pense qu’on a appris de nos duels du passé, a renchéri Ranger. Que ça ne menait à rien de s’éliminer mutuellement en tentant des dépassements audacieux.

« Mais bon, en NASCAR, tout est imprévisible. Nous avons tous la même ambition, celle de gagner le titre. Plus la saison va avancer, plus ça risque de brasser...

« Cette série est tellement compétitive. Il ne faut surtout rien tenir pour acquis. C’est toutefois prometteur, à l’aube de la tournée dans l’Ouest canadien, de se retrouver en tête du classement. »

Les trois prochaines manches de la série NASCAR Pinty’s seront disputées en Saskatchewan (programme double le 25 juillet) et en Alberta, trois jours plus tard.

Ranger a été le premier champion de la série canadienne NASCAR, lorsqu’elle a été inaugurée en 2007, avant d’être couronné une deuxième fois en 2009.

Et maintenant Loudon !

« Il n’y a rien de gênant à terminer neuvième », a fait remarquer Donald Theetge à la fin de son parcours à Toronto.

Le pilote de Boischatel, engagé à temps plein pour la première fois en série

NASCAR Pinty’s, s’est dit pleinement satisfait de son résultat dans les rues de la Ville Reine.

« Tous ceux qui ont terminé devant moi à Toronto ont une feuille de route bien remplie en circuit routier. Je ne peux demander mieux.

« Je n’étais pas venu ici depuis 2004 et mon but, a-t-il raconté, c’est de rapporter ma voiture en un morceau. C’est très positif. Maintenant, on se dirige vers l’Ouest canadien pour trois courses sur pistes ovales, ce qui est ma spécialité.

« Je compte y revenir avec l’ambition de me battre ensuite pour le titre. »

Mais avant de partir vers la Saskatchewan et l’Aberta, Theetge vivra une expérience qui l’emballera au plus haut point.

Celle de participer pour la première fois à une épreuve de la série XFinity ce samedi au Circuit de Loudon, au New Hampshire.

« Vous ne savez pas à quel point j’ai hâte de courir là-bas », a-t-il conclu.

Kennington à Mosport

D.J. Kennington est le deuxième Canadien, après le Québécois Alexandre Tagliani, à annoncer sa participation à l’épreuve des Camionnettes Camping World qui aura lieu sur le circuit routier de Mosport, le 26 août.

Le pilote ontarien en sera d’ailleurs à sa troisième présence consécutive à cette course, la seule de l’une des trois divisions majeures du NASCAR à être présentées à l’extérieur des États-Unis.

Kennington est un pilote très occupé puisqu’en plus de son programme à temps plein en série NASCAR Pinty’s, il a pris part cette année à sept courses en Coupe Monster Energy où, à Daytona au début du mois, il a obtenu son meilleur résultat à vie en terminant au 13e rang.

Celui qui a célébré dimanche ses 41 ans est le seul pilote de l’histoire à avoir participé à l’ensemble des 138 épreuves de la série canadienne de NASCAR inaugurée en 2007.

Série NASCAR Pinty’s

Classement cumulatif après 4 étapes

1. Andrew Ranger Granby 167 points 2. Louis-Philippe Dumoulin Trois-Rivières 167 3. Marc Antoine Camirand Saint-Léonard-d’Aston 158 4. Cole Powell Mount Brydges, Ont. 153 5. D.J. Kennington Saint-Thomas, Ont. 153 6. Alex Tagliani Lachenaie 149 7. Kevin Lacroix Saint-Eustache 145 8. Donald Theetge Boischatel 135 9. Brett Taylor Calgary, Alb. 130 10. Adam Martin Ayr, Ont. 130

Deux prochaines courses :

Circuit Wyant Group (ovale), à Saskatoon, le 25 juillet.