Bad Religion prépare un album très «Fuck Trump!»

Après avoir fait paraître une chanson dénonçant la montée de la droite - nommée The Kids Are Alt-Right avec un clin d’oeil à The Who au passage -, les doyens du punk rock engagé, Bad Religion, prépare actuellement un nouvel album au sujet chaud.

«On écrit un nouveau disque. On enregistre à la fin de l’été ou cet automne. Il n’y a pas de date de parution à annoncer, mais on devrait avoir un album complet de chansons "Fuck Trump" sous peu. C’est exactement ce dont on a besoin», a fait valoir le guitariste Brett Gurewitz en entrevue avec LA Weekly

Ce 17e disque à venir en 2019 (si tout va bien) suivra True North, paru il y a six ans déjà.