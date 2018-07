«Ça presse, il faut qu’on sorte!» : des témoins racontent le sauvetage dramatique d’une famille à Thetford Mines

Sandy Thibodeau, une résidente de Thetford Mines, entend encore le cri qu’a lâché une mère après l’explosion de son barbecue, dimanche soir, mettant le feu à ses vêtements et faisant prisonnier sa famille du logement à l’étage.

Mme Thibodeau faisait une promenade avec son conjoint quand un bruit sourd s’est fait entendre près d’une résidence de la rue Dubreuil, peu avant 19h.

« On marchait avec nos chiens et quand on est arrivé au coin de l’intersection, on a entendu un boom sourd, et moi j’ai entendu un cri. Par la suite, on entendait un bruit d’air, comme un compresseur », relate-t-elle.

Le couple s’est précipité vers le domicile où il a trouvé une dame en état de choc au sol. Un violent brasier faisait rage au deuxième étage du duplex.

Vêtements en feu

« J’ai vu la dame se lever dans le stationnement et elle avait les bras croisés en avant d’elle. Elle se cachait les seins », dit-elle. Un autre bon samaritain s’était porté à son secours et lui avait retiré ses vêtements qui étaient en feu. Mme Thibodeau lui a prêté une camisole.

« C’est là que j’ai réalisé l’ampleur des brûlures », souffle-t-elle.

« Je lui ai demandé s’il y avait d’autres personnes là-dedans. Elle s’est retournée et elle a dit "oui, toute ma famille est en haut." C’est là que la chienne m’a pris », poursuit Sandy Thibodeau, encore secouée par les événements.

Le conjoint de la dame était prisonnier du logement avec deux adolescents de 15 et 17 ans. La galerie où s’est produite l’explosion était le seul accès au logement et l’escalier était maintenant condamné.

« Il faut qu’on sorte! »

Puis, d’autres cris se sont fait entendre en haut de la demeure. Un homme se tenait dans le cadre d’une fenêtre et appelait à l’aide. « Le monsieur disait : "ça presse, il faut qu’on sorte!" Il a dit ça rentre beaucoup et la boucane était vraiment noire. Ça sentait fort, même nous autres, ça nous brûlait dans la gorge », souligne Mme Thibodeau.

Suivant les conseils du père de famille, trois hommes, dont le conjoint de Mme Thibodeau, se sont précipités derrière l’immeuble où ils ont trouvé une échelle.

« On a mis l’échelle, on a sorti le monde et on les a mis en sécurité. Les ambulanciers ont fait le reste de l’ouvrage. [...] Il fallait agir vite et bien, sans paniquer », précise Mario Lessard, qui avoue ne pas avoir bien dormi la nuit suivante, des images lui revenant sans cesse en tête.

Les victimes ont pu évacuer avant même l’arrivée des secours, souligne Mme Thibodeau. Ces derniers n’ont pas tardé à arriver sur les lieux.

Les témoins interrogés par Le Journal estiment que c’est un miracle si tous les membres de la famille ont pu sortir vivants de cette dramatique expérience.

Brûlée sur 30% de son corps

Selon Jean-Guy Frappier, chef de division au service incendie de Thetford Mines, la mère de famille aurait été brûlée sur environ 30% de son corps. Elle a été transférée dans un hôpital de Québec où son état était jugé stable dimanche soir. Il n’a pas été possible d’en savoir plus sur son état de santé, lundi.

Le logement de la famille a subi de lourds dégâts, ajoute M. Frappier. Il précise que l’enquête des experts en sinistre permettra peut-être d’expliquer pourquoi le barbecue a pris feu.

La mère de famille se serait approchée de l’appareil de cuisson après avoir entendu un sifflement, explique-t-il. Elle aurait possiblement déplacé la bonbonne de propane, ce qui aurait suscité une réaction menant à l’explosion. « La propagation s’est vite faite au bâtiment et a pénétré l’endroit », ajoute-t-il.

Environ 25 pompiers ont combattu les flammes, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital pour traiter un coup de chaleur.

C’était le deuxième grave incendie en moins de vingt-quatre heures à Thetford Mines. Tôt dimanche matin, des flammes ont ravagé un immeuble de trois logements située sur la rue d’Auteuil, faisant un mort.