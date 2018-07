Comment passer par-dessus ma peine?

Je ne sais pas comment vous allez, Louise, mais moi je ne vais pas bien du tout. Rendu à 22 ans, je partageais ma vie en logement depuis un an avec une fille, et subitement un matin, elle m’a montré la porte. Pourquoi ? Aucun moyen de le savoir, sinon qu’elle disait « ne plus pouvoir m’endurer ».

Qu’est-ce qu’un gars tout seul fait quand sa blonde le jette à la porte ? Ben moi, je n’avais d’autre choix que de retourner chez mes parents. Ce que j’ai fait. Ils m’ont ouvert leur porte, d’autant plus qu’ils n’aimaient pas ma blonde. Selon eux, c’était la pire fille qu’ils avaient jamais rencontrée et je pourrais trouver cent fois mieux qu’elle.

Mais je l’aime, voyez-vous, Louise, et j’aimerais qu’on reprenne ensemble. Comment dire ça à mes parents qui passent leur temps à déblatérer à son sujet depuis que je suis revenu vivre chez eux ? Comme vous voyez, j’aurais besoin d’un conseil de votre part.

Francis

C’est bizarre que vous me parliez plus de vos parents que de votre ex-blonde dans votre mot. Car c’est avec elle qu’il faut régler les conditions d’un retour dans ses bonnes grâces, pas avec eux. Avez-vous fait une analyse des bonnes et des mauvaises raisons d’être ou de ne pas être avec cette personne ? Ce serait déjà un bon point de départ pour comprendre ce qui vous est arrivé.