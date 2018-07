Contrebande de tabac: près de 750 000 $ d’amendes pour cinq contrebandiers québécois

Cinq trafiquants québécois de cigarettes illégales ont écopé d’amendes totalisant près de 750 000 $, a annoncé lundi Revenu Québec. L’un d’entre eux a également été récemment condamné à une peine d’emprisonnement.

«Ces personnes se sont notamment vu reprocher d'avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac. De plus, elles n'étaient pas inscrites aux fichiers de Revenu Québec et n'étaient titulaires d'aucun des permis exigés par la Loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac», a fait savoir Revenu Québec dans un communiqué.

Roland Aubin, de Plessisville, devra payer une amende de 256 617,70 $ d’ici les 30 prochains jours.

Jacques Fournier, de Shawinigan, a écopé d’une amende de 224 835 $, payable d’ici les trois prochains mois.

Le Granbyen Éric Costa Bissonnette aura quatre mois pour payer l’amende de 128 095,76 $ qui lui a été imposée par la Cour du Québec.

Rock Boudreau, de Saint-Germain-de-Grantham, devra rembourser à l’État la somme de 96 909,60 $ d’ici trois mois.

Enfin, René Boisjoli, de Victoriaville, a reçu une amende de 36 000 $ qu’il devra payer d’ici les 12 prochains mois. Il a également écopé d’une peine d’emprisonnement de 60 jours en raison du rôle important qu’il jouait au sein d’un réseau organisé de vente de tabac de contrebande.

«Revenu Québec tient à informer les personnes exerçant des activités commerciales liées aux produits du tabac qu'elles doivent être titulaires des permis exigés par la Loi pour manufacturer, importer, transporter, entreposer ou vendre en gros des produits du tabac», a rappelé Revenu Québec dans son communiqué.