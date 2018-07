Des membres du conseil jeunesse de Trudeau s’opposent à l’achat d’un pipeline

Des membres du conseil jeunesse mis en place par Justin Trudeau exigent que le premier ministre annule l’achat controversé du pipeline de la compagnie Kinder Morgan.

«La décision d’acheter le projet oléoduc Trans Mountain remet en question votre engagement envers la jeunesse canadienne», lancent 22 membres passés ou présents du conseil dans une lettre ouverte.

«Ce sont les jeunes qui seront disproportionnellement affectés par les conséquences dévastatrices d’un monde en réchauffement et pourtant, vous ne nous avez pas suffisamment consultés avant de prendre une décision dont les conséquences irréversibles affecteront profondément les jeunes de notre pays et du monde entier.»

Ceux-ci réagissaient à l’annonce le 29 mai dernier que le gouvernement achèterait pour 4,5 milliards $ le projet d’oléoduc Trans Mountain de l’entreprise Kinder Morgan qui doit déplacer du pétrole albertain au port de Burnaby, en Colombie-Britannique.

Avant qu’Ottawa annonce qu’il achetait le projet, l’expansion était essentiellement sur la glace alors que le gouvernement néo-démocrate de la C.-B. et de nombreuses communautés autochtones s’opposaient de toutes les façons possibles au projet.

Les membres du conseil jeunesse du premier ministre ont indiqué dans leur lettre qu’ils croient que l’expansion pourrait avoir des effets «dévastateurs» sur la côte de la C.-B. s’il y a déversement, mènerait à l’échec de l’accord de Paris et violerait le plan des libéraux de rétablir les relations avec les peuples autochtones.

Du côté du cabinet du premier ministre, on défend la décision d’acheter le projet d’oléoduc tout en assurant que le gouvernement prend aussi des mesures pour protéger l’environnement.

«Nous devons à la fois faire croître notre économie et protéger l’environnement. Ces priorités vont de pair. Notre Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars fait du Canada un chef de file dans le domaine de la sécurité maritime, et constitue un pas en avant dans la cogestion de nos littoraux avec les communautés autochtones et côtières, en vue de veiller à ce qu’ils demeurent sains, propres et sûrs pour des générations à venir», a indiqué la porte-parole Chantal Gagnon.