Dossier chaud: Paul McCartney est fan de jeux vidéo!

En 2014, Paul McCartney renouait avec les médias. Non pas pour parler d’une énième réédition d’un album des Beatles ou d’un disque solo, mais bien pour sa participation à la trame sonore du jeu de tir Destiny.

Évidemment, plusieurs journalistes lui ont demandé s’il était un gamer et le sir de répondre que non, car il est du genre à se faire tuer par ses adversaires à chaque fois qu’il met la main sur une manette. Bref, l’intérêt est là, mais sans plus.

L’enquête des grands médias s’est donc arrêtée là.

... mais pas celle de Pèse sur start. Oh que non!

En prévision du retour de l’ex Beatles au Canada pour une série de concerts ( dont un à Québec ), on rouvre la filière et on vous révèle 5 preuves que Paul McCartney est bel et bien un fan de jeux vidéo.

#1 — Le cas Destiny

Non seulement McCartney a enregistré une toute nouvelle pièce — ainsi qu’un clip polarisant — pour le jeu, mais il l’a fait gratuitement. Oui, oui!

Pourquoi? Parce que Destiny lui permettrait de rejoindre un nouveau public: les jeunes gamers.

Comme quoi, si McCartney est nul en «shooters», il s’en tirerait plutôt bien en jeux de stratégies.

#2 — Il a été jusqu’à se créer un personnage pour Destiny!

Non content de livrer une pièce et quelques suggestions musicales à l’équipe de Destiny, le sir s’est également créé un personnage pour y jouer: une chasseuse (hunter) de la race Awoken.

Pourquoi? Parce que, selon ce que Paul McCartney indique sur son site officiel: «les chasseurs sont les plus grands preneurs de risques [de l’univers Destiny].»

Il ajoute également qu’il a beaucoup de fun à choisir les attributs de son visage.

Voici ce que ça donne...

Image: Archives #3 — Super Paul Bros.!

En parlant de risque...

Paul McCartney en prenait deux sur Flowers In The Dirt, son huitième album paru en 1989.

faire paraître une chanson en français la lancer à l’aide d’un vidéoclip se déroulant dans un jeu vidéo

Ce qui donne Où est le soleil...

#4 — Il a même été le HÉROS d’un jeu vidéo

En 1984, «Macca» lançait Give My Regards to Broad Street, un projet un peu fou.

C’était...

un (bon) album un (moins bon) film un jeu vidéo pour Commodore 64 et Sinclair ZX Spectrum où on incarne McCartney.

L’intrigue du jeu? Une pièce manque au nouvel album du chanteur. Ce dernier doit donc parcourir Londres en voiture pour ramasser ses musiciens afin de l’enregistrer.

C’est un genre de jeu de à la Crazy Taxi, mais sur Commodore 64... et mettant en vedette Paul McCartney.

C’est...spécial!

#5 — Des jeux rendent également hommage à McCartney et son fameux groupe

Bien sûr, cette relation n’est pas à sens unique. Bon nombre de jeux font références au Fab Four.

On a, évidemment, l’édition de Rock Band entièrement consacrée aux Beatles...

... ainsi que des clins d’oeil plus subtils dans des jeux comme Earthbound, par exemple, où on retrouve...

Un sous-marin jaune des personnages nommés Ringo et Yoko des pièces musicales qui font également référence à des chansons des Beatles comme All You Need Is Love et même des titres de Lennon en solo.