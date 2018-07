Elle passe la nuit sur une civière imbibée du sang d'un autre patient

Martine Ouellet, une patiente de l’hôpital Lakeshore, a vécu un véritable cauchemar la fin de semaine dernière alors qu'elle a passé la nuit sur une civière imbibée du sang d'un autre patient.

Martine Ouellet s’est rendue à l’hôpital à Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal, vendredi, en raison de douleurs au coude.

Elle y passera finalement la nuit sur une civière, car un scan était prévu le lendemain.

Mme Ouellet est restée stupéfaite et horrifiée à son réveil. «J’ai constaté qu’il y avait une mare de sang à mes pieds. Je me demandais si ce n’était pas moi qui étais blessée pour me rendre compte finalement que c’était le matelas qui était fissuré et imbibé du sang d’un inconnu», a raconté Martine Ouellet, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Assez surprenant et assez paniquant comme situation. Les employés ont enlevé tout de suite le matelas et les draps. J’ai demandé à prendre une douche pour me nettoyer et me désinfecter. Je n’ai pas vécu une belle expérience à l’hôpital», a ajouté la patiente.

TVA Nouvelles a obtenu des vidéos captées à l’hôpital Lakeshore. La personne dans la vidéo appuie sur le matelas de la civière et ses gants de latex sont tachés de sang.

Pour l’instant, personne n’est en mesure d’expliquer précisément comment le sang s’est retrouvé là.

«Il s’agit d’un évènement malheureux, exceptionnel et inadmissible. Des actions concrètes ont été posées et tous les matelas ont été vérifiés. Le dossier est sous enquête à l’interne pour que pareille situation ne se reproduise pas. Tout autre commentaire est prématuré», a indiqué le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Madame Ouellet est inquiète d’avoir été en contact avec le sang qui n’est pas le sien.

Elle a d’ailleurs subi divers examens de dépistage du sida et de l’hépatite. Elle attend impatiemment les résultats.