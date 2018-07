Un peu plus de deux ans après sa création, Retraite Québec a obtenu la certification « Entreprise en santé – Élite » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Retraite Québec figure parmi les 19 organismes et entreprises qui possèdent, au Québec, cette certification qui consacre les efforts consentis pour intégrer la santé et le mieux-être dans la culture d’une organisation et dans ses processus de gestion. Retraite Québec est fière d’être une « Entreprise en santé – Élite » et entend continuer à innover pour maintenir un milieu de travail favorable à la santé et au mieux-être pour l’ensemble de ses 2 000 employés. Bravo.

Défi Entreprises Québec

Le 8e Défi Entreprises Québec, tenu récemment, au parc de la Pointe-aux-Lièvres, a connu tout un succès avec la participation de milliers de travailleurs de plus de 400 entreprises de la région de Québec. Le Défi 2018 a aussi permis de remettre (grâce à une portion des frais d’inscription et des dons volontaires) la somme de 20 000 $ à la Fondation CERVO qui servira à soutenir les personnes touchées par une maladie neurologique, une maladie mentale ou une dépendance. Sur la photo, Daniel Riou, fondateur du Défi Entreprises, accompagné de Valérie Beaudoin, directrice du développement philanthropique de la Fondation CERVO, lors de la remise du chèque.

Soirée humour

Steven Blaney (photo de gauche), député de Bellechasse, les Etchemins, Lévis à Ottawa a accepté la présidence d’honneur de la 2e soirée « Humour pour les personnes handicapées », le jeudi 20 septembre au Centre Raymond-Blais de Lévis. Outre le cocktail, les invités auront droit à un souper cinq services et un spectacle de l’humoriste Louis T. (photo de droite). La mission de L’Atelier occupationnel Rive-Sud est de favoriser l’intégration sociale des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel ou physique. Renseignements et billets au 418 835-1478, poste 29.

Un grand bénévole

J’ai été peiné d’apprendre le décès de René Tremblay, ex-sportif du Québec, ex-bénévole Tournoi pee-wee pendant 30 ans, survenu le 6 juillet dernier à l’âge de 91 ans, au Centre d’hébergement Saint-Antoine (Duberger). Jusqu’à récemment il se faisait un devoir de m’envoyer des cartes de souhaits et/ou de me téléphoner à mon anniversaire de naissance et/ou à Noël et au jour de l’an. D’ailleurs, le 11 juillet dernier il aurait eu 92 ans. Au cours de sa vie, René s’est beaucoup impliqué bénévolement dans plusieurs activités dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire des Deux Rives (Centre funéraire de Charlesbourg), 7335, boul. Henri-Bourassa, le samedi 21 juillet, de 10 h à midi et de 13 h à 14 h 30. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon le même jour à 14 h 30.

Anniversaires

Jean-Yves Gagnon (photo) président d’Idécom marketing... Éric Gagnon, le fils de Jean-Yves et son associé, 33 ans... François Drolet, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d’or en 5 000 m relais en 1998, 46 ans... Claude Lemieux, joueur de hockey de la LNH (1985-2009) 53 ans... Linda Sorgini, comédienne et actrice, 63 ans.... Jean-Luc Mongrain, producteur, 67 ans.

Disparus

Le 16 juillet 2017. George A. Romero (photo), 77 ans, le père des films de zombies (La nuit des morts vivants)... 2016. René Caron, 90 ans, comédien québécois (Todore Bouchonneau dans Les belles histoires des pays d’en haut... 2013. Todd Bennett, 51 ans, athlète britannique spécialiste du 400 mètres... 2012. Jon Lord, 71 ans, cofondateur et claviériste du groupe rock Deep Purple... 1999. John F. Kennedy Jr., 38 ans, fils du président John F. Kennedy.