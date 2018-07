Le FEQ veut faire sa place parmi les grands événements en Amérique

De grandes vedettes chaque soir, c’est réglé. Des scènes prises d’assaut par des dizaines de milliers de festivaliers chaque soir, ça aussi, c’est réglé. Pour le Festival d’été, le prochain objectif sera d’être reconnu par les médias internationaux et l’industrie comme l’un des plus grands événements musicaux en Amérique.

Au terme d’une 51e édition couronnée de succès grâce à la présence de têtes d’affiche de classe A comme les Foo Fighters, The Weeknd, Neil Young, Lorde, les Chainsmokers et Shawn Mendes, ce qui était chuchoté est désormais clamé haut et fort par ses dirigeants : le FEQ veut être traité sur le même pied d’égalité que les Coachella, Lollapalooza et Bonnaroo de ce monde.

Ça signifie attirer encore plus de journalistes des grandes publications spécialisées – le Billboard a fait une première visite cette année – ainsi que plus de professionnels de l’industrie.

Ça veut aussi dire créer un engouement qui dépasse nos frontières, sur le web, dès le lancement de la programmation.

Pour l’instant, malgré l’importance de ses têtes d’affiche, le FEQ demeure «le secret le mieux gardé du Canada», notait l’AFP dans un article publié à l’ouverture du festival.

«Quand Pitchfork sort une analyse des 20 festivals les plus importants en Amérique du Nord et qu’il compare leurs programmations en termes de diversité et que nous ne sommes pas là, je me tape la tête sur le mur. Je regarde les programmations, et nous sommes plus importants que 17 des 20», dit Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ.

Créer les rencontres

Cette reconnaissance recherchée n’est pas seulement une tactique pour attirer plus de touristes à Québec ou ajouter une couche de fierté autour de la marque FEQ.

Ce sont les festivaliers qui pourraient y gagner, puisque la renommée d’un événement incite les vedettes à donner un petit extra sur scène.

Ce petit extra, pour Louis Bellavance, ce sont les rencontres sur scène entre deux vedettes qu’il tente de mettre sur pied chaque année. Cette année, il a tenté de convaincre Lorde et Cyndi Lauper de se prêter au jeu. Ce sont finalement les Québécoises de Milk and Bone qui ont partagé la scène avec Lauper.

«C’est comme à Coachella. Tous les artistes se disent qu’ils ne peuvent pas aller là sans faire monter quelqu’un sur la scène avec eux. Je veux que ce soit chez nous aussi et j’y travaille fort. La dernière fois qu’on a réussi, c’était MGMT avec Weezer.»

► Trois cent dix journalistes ont été accrédités pour l’édition 2018 du FEQ comparé à 260 en 2017. «Ça démontre qu’il y a de l’intérêt», dit le directeur général par intérim, Claude Doré.

Harcèlement sexuel: une brigade à améliorer

Constituée afin de venir en aide aux personnes victimes de harcèlement ou d’attouchements sexuels, la brigade a surtout brillé par son invisibilité. Les soixante bénévoles qui devaient porter un bandana jaune n’étaient pas faciles à repérer sur les sites. L’initiative est bonne et va rester, mais il va falloir trouver une formule pour que la brigade soit visible, a convenu la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley. Elle ajoute que des cas sérieux ont néanmoins été signalés chaque jour. «Il n’y en a pas eu beaucoup, mais il faut que ce soit zéro.»

Sécurité: drones interceptés

Malgré les avertissements avant le festival, des propriétaires de drones ont quand même tenté de faire voler leur engin au-dessus des foules. Deux ont été interceptés. «Ils vivront avec les conséquences de ce qu’ils ont fait», a indiqué le directeur de production, Patrick Martin.

Billets : il en restait

Contrairement aux dernières années, le Festival d’été n’a pas vendu tous ses laissez-passer. Claude Doré, directeur par intérim, n’a pas indiqué combien, mais il affirme qu’il n’en restait plus beaucoup. L’année dernière, le FEQ avait été présenté à guichets fermés après la vente de 135 000 billets.

Qui sera le directeur général?

Directeur général par intérim

La succession de Daniel Gélinas à la direction générale n’apparaît toujours pas comme un dossier urgent. Et pour la première fois, lundi, Claude Doré a laissé la porte ouverte à la possibilité de transformer son intérim en un poste permanent. «Éventuellement, on verra. Ça fait partie de l’équation», a-t-il répondu à une question du Journal à ce sujet.

Dave Grohl : l’ombre de Nirvana

Comme plusieurs spectateurs sur les plaines d’Abraham, lundi soir dernier, le programmateur Louis Bellavance a cru pendant quelques secondes que Dave Grohl, qui s’était installé temporairement à la batterie, lançait Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, au terme d’une reprise d’une chanson de Queen. Grohl a joué quelques accords du titre de la défunte formation avant de tout arrêter. «J’ai eu le sentiment qu’il s’en allait sur Nirvana. Ça aurait été le fun.»