Hypocrisie et vengeance

Il faut toujours faire attention à ce qu’on dit. Un jeune couple l’apprendra à ses dépens au cours d’une fin de semaine dans une maison de campagne chez des amis.

Le Théâtre Petit-Champlain présente, à partir de mercredi, pour 24 représentations, la pièce de théâtre Les Meilleurs amis du monde, qui raconte les mésaventures de Pierre et Marie, un couple un peu huppé, qui se retrouve dans une situation très délicate après avoir prononcé quelques méchancetés à l’endroit de leurs hôtes.

« Ils accrochent un bouton sur leur téléphone intelligent et appellent, sans s’en rendre compte, leur couple d’amis, Charles (Charles-Étienne Beaulne) et Carole (Marianne Marceau), chez qui ils se dirigent. Le couple répond, constate qu’ils ne sont pas entendus et entendent leurs “amis” se mettre à les blaster sur ci et sur ça », explique lors d’un entretien Emmanuel Bédard, qui interprète Pierre.

Sur le coup, ils ont envie d’annuler cette fin de semaine à la campagne, mais ils décident tout de même de les accueillir.

« Ils désirent voir à quel point ils sont hypocrites et faux. Ils vont s’amuser avec eux », a-t-il ajouté.

Les Meilleurs amis du monde a été présenté au Théâtre Petit-Champlain en 2005. La pièce écrite par la dramaturge française Carole Greep portait le titre J’aime beaucoup ce que vous faites. Une adaptation cinématographique, intitulée Les Meilleurs amis du monde, a été présentée en 2010.

« Un de nos amis, Jean-Denis Beaudoin, qui est auteur, avait le goût d’adapter cette pièce en Québécois et on lui a donné le feu vert. Elle a été à l’affiche au théâtre d’été Dam-en-Terre, à Alma, en 2017. Ça a tellement marché fort que nous nous sommes dit que cette version était encore plus cool et nous avons décidé de la présenter à Québec avec un tout nouveau titre », a lancé le comédien, qui dirige la compagnie de théâtre Dream Team, qui investit, depuis 16 ans, durant l’été le Théâtre Petit-Champlain.

En langage québécois

Présentée en français international en 2005, la pièce, mise en scène par Véronique Côté, a été retravaillée et ramenée dans le langage québécois.

« Les 15 premières minutes ont complètement changé et la mise en contexte est plus intéressante. Jean-Denis Beaudoin a aussi modifié la fin afin d’en faire un truc plus sympathique et un peu plus humoristique. Tout a été ramené afin que l’énergie et le niveau de langue soient à nous et pas quelque part en France. C’est vraiment plus l’fun que ce qu’il y avait dans la pièce originale », précise Emmanuel Bédard.

Le comédien Charles-Étienne Beaulne, qui interprète un des hôtes, aime l’idée de vengeance, qui est le moteur de la pièce.

« Ils acceptent de jouer le jeu, décident de les recevoir quand même et ils vont ensuite les mettre dans des situations pas possibles, où l’on voit le personnage de Charles patiner. Et tout ça se fait en complicité avec le public, qui, comme les hôtes, est témoin de la bévue commise par le couple. Pierre et Marie (Ariane Bellavance-Fafard) sont les seuls qui ne savent pas qu’ils se font jouer dans la face », fait-il remarquer.

► Les Meilleurs amis du monde est présentée, du mardi au samedi, du 18 juillet au 18 août, au Théâtre Petit-Champlain.