Jeune, milléniale et éleveuse de porcs

En collaboration avec

C’est bien connu, il n’y a pas de relâche pour les agriculteurs. Pas vraiment de vacances, beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de passion.

Kim Loranger, jeune éleveuse de porcs, nous a consacré de précieuses minutes de pause pour nous expliquer comment, à 25 ans, on devient propriétaire d’une maternité de 450 truies et de 13 000 porcelets.

En septembre, cela fera déjà un an que Kim est à la tête de Porc Extra, une maternité de porcs dans Lanaudière. Elle l’a acheté de son père Luc Loranger et de son associé Serge Ménard et s’est ainsi jointe au grand cercle des Éleveurs de porcs du Québec.

Une maternité, c’est l’endroit où les truies entrent en gestation pendant 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Elles y mettent bas et gardent les porcelets auprès d’elles pendant 21 jours, soit la période nécessaire pour qu’ils soient sevrés.

La maternité de Kim Loranger compte 13 000 porcelets, 450 truies et 1 verrat, Chacho, qui a pour seule tâche de courtiser les truies. Kim en est devenue l’unique propriétaire, tout juste après avoir terminé son baccalauréat.

Une passation de ferme réussie

«Bien entendu, à mon âge, je n’avais pas l’argent pour acheter Porc Extra. J’ai contracté un prêt, comme on le ferait pour une hypothèque. Je suis chanceuse, il s’agissait d’une entreprise viable qui avait beaucoup de potentiel. Je n’ai donc pas eu de difficulté à obtenir mon prêt.», raconte la jeune propriétaire qui mesure l’importance de bien faire les choses.

«Quand on entreprend une transaction aussi importante, il vaut mieux être bien entouré.» conseille Kim.

«Nous avons fait affaire avec plusieurs professionnels, dont une coordonnatrice de transfert pour nous aider à gérer tous les volets juridiques et financiers de la vente.»

Tous les volets, même ceux de la psychologie. «À notre grande surprise, la coordonnatrice nous a fait passer des tests psychologiques pour mesurer notre niveau d’harmonie.», explique Kim.

«Au départ, cela nous semblait un peu exagéré, mais en somme, c’était une belle démarche. Les experts nous ont fait réfléchir, voir toutes les facettes de l’entreprise et découvrir des choses que nous ignorions à propos de nous-mêmes.»

En plus de mener à une réattribution des tâches, le processus a permis à Luc Loranger de constater l’ampleur de sa fierté de père. «Il était ému quand je lui ai proposé de m’impliquer, mais c’est une fois le processus enclenché qu’il a réalisé que c’était bel et bien réel. Disons que lorsque nous sommes sortis de chez le notaire, il était très, très ému.», raconte-t-elle.

La grande émotion, Kim, elle l’a eue à son premier matin à la ferme en tant que propriétaire, lorsqu’elle a vu la nouvelle affiche qui portait son nom – une surprise préparée par son père.

Un soutien indéfectible

Son succès, Kim le doit à son travail acharné et à l’attention particulière qu’elle porte aux porcs: « Je suis observatrice, je remarque rapidement quand un animal n’est pas bien. Je crois aussi que j’ai un instinct maternel qui me sert beaucoup.»

Même si elle effectue la majeure partie de ses tâches seules, Kim sait qu’elle peut compter sur le soutien de ses mentors: «Je suis bien entourée. Mon père et Serge sont mon 911! Dès que je les appelle avec une question ou un problème, ils répondent sur-le-champ. Si une truie est malade, ils m’aident à réfléchir ou arrivent dans la minute pour me donner un coup de main.»

Le porc du Québec

Une passion qui vient de loin

«Mon père étant éleveur de porcs, j’ai grandi sur une ferme. Déjà à un jeune âge, je me promenais dans la maternité en petit Jeep électrique! J’étais aussi curieuse que les porcelets», se souvient-elle.

En vieillissant, sa présence sur la ferme s’est transposée en aide plus concrète, jusqu’à ce qu’elle parte faire un baccalauréat en agronomie à l’Université Laval. C’est pendant cette période que l’idée de reprendre une partie de l’entreprise familiale l’a titillée.

Ainsi, en décembre 2016, avec son diplôme en poche, Kim a annoncé à son père et à son partenaire Serge sa volonté de s’impliquer dans l’entreprise. Surpris, les deux producteurs de porcs ont accueilli l’idée avec joie. Puis, le long processus de transfert s’est conclu et Kim est devenue propriétaire. Et depuis?

«Eh bien, c’est beaucoup de travail! Mais je suis très travaillante et je suis motivée, alors ça va. Je me couche le soir en pensant à mes animaux et je me lève le matin en pensant à mes animaux.», ajoute celle pour qui l’horaire de bureau n’existe pas.

Pas de 9h à 5h

«Les truies et les porcelets mangent tous les jours, alors oui, il y a du travail tous les jours», lance Kim Loranger avec un sourire dans la voix. «Pas de pause à Noël ni trop de vacances, mais j’aime tellement ce que je fais!»

Pour la jeune éleveuse de porcs, les semaines de mise bas sont les plus exigeantes: «Souvent, un groupe de truies met bas dans la même période. Il s’agit alors de longues journées. Je me lève vers 4h30, car certaines truies profitent de la fraîcheur matinale pour mettre bas. Je suis présente tout au long de la journée. Puis, je me couche avant de reprendre le lendemain!».

Mais elle ne s’en plaint pas. «J’adore les animaux! J’aime les voir naître aux côtés de la maman, puis les voir grandir et partir en santé.» Et là réside son plus grand défi: la santé.

«Mes troupeaux sont sains. C’est très important.»

«J’investis beaucoup d’efforts en biosécurité afin que tous les porcelets et les truies soient dans la meilleure forme possible – et j’y arrive!», souligne Kim.

Et demain?

Pour la suite, la pétillante Kim ne manque pas de projets.

Le respect des normes de bien-être animal lui tient particulièrement à cœur. «Puisque les normes changeront à l’été 2024, je veux m’assurer d’être prête. Les truies gestantes ne seront plus isolées, mais resteront en grand groupe. C’est un gros changement qui exige de nouvelles constructions, mais les truies seront vraiment bien, alors j’y mets tous les efforts nécessaires.», conclut-elle en souriant.

De quoi rendre fier son père... et toute une industrie!