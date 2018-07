La Chine, surpeuplée jusque dans ses... cimetières

Il n’y a pas que de leur vivant que les Chinois manquent d’espace. Même dans la mort, les citoyens du pays le plus peuplé de la planète s’entassent les uns sur les autres. À un tel point que les cimetières débordent. Pour pallier au problème, certains États obligent désormais l’incinération, ce qui a provoqué une vague de suicides et même l’émergence d’un trafic de cadavres dans ce coin du monde où l’enterrement s’inscrit dans la tradition.

Guangzhou, Chine. Il suffit de survoler une mégalopole chinoise pour prendre conscience de ce que signifie le qualificatif «surpeuplé». Autant de monde et de hauts édifices agglutinés à perte de vue provoquent un sentiment de claustrophobie instantanément.

En lisant mon journal à Guangzhou, une agglomération comptant 50 millions d’habitants, j’apprends que cette densité de population à donner le tournis ne cause pas seulement des problèmes aux vivants, mais aussi aux morts. Un article revient sur des lois qui interdisent la mise en terre dans plusieurs régions du pays, particulièrement en zone urbaine. La Chine, en quête effrénée de nouvelles terres pour construire ou pratiquer l’agriculture, ne souhaite plus que de précieux pieds carrés d’espace servent aux morts. L’incinération est obligatoire. Priorité aux vivants.

Une interdiction qui provoque suicides et trafic de cadavres

Depuis que les gouvernements locaux ont annoncé leur intention de rendre obligatoire l’incinération et que les lois ont été adoptées, la Chine est aux prises avec plusieurs phénomènes plus tristes les uns que les autres.

Des personnes âgées se sont donné la mort juste avant que les enterrements deviennent interdits afin de pouvoir reposer en paix dans un cercueil sous terre, comme leurs ancêtres avant eux.

Dans le comté de Jieyang, la police a mis au jour un trafic de cadavres de substitution. Des hommes et des femmes ont été empoisonnés ou étranglés pour servir de « doublure » lors d’incinérations afin que les familles puissent enterrer clandestinement leur être cher décédé.

De forêt d’édifices à forêt sauvage

J’écris ce texte alors que je survole le Québec pour retourner à la maison. Le contraste avec la Chine est percutant. On a chez nous tant d’espace sauvage préservé de toute construction. En Colombie-Britannique, de plus en plus d’immeubles sont achetés par les habitants de ce pays asiatique. Qui sait, peut-être qu’un jour nos terres seront convoitées pour y enterrer des Chinois qui veulent éviter l’incinération?

RIP