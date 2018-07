La violence se conjugue aussi au féminin

Très rarement on en parle, mais je suis en mesure d’affirmer que la femme aussi peut être violente, même si on parle toujours de l’inverse. Après avoir vécu dans un mariage cahoteux, je fus enfin libéré par un divorce difficile. Pour faire une histoire courte, je vivais avec ma femme et mon fils dans un pays anglophone. Rentrant à la maison un jour, j’ai retrouvé mon fils de trois ans allongé par terre, en état de semi-conscience, avec des blessures physiques importantes. Il fut traité dans un hôpital avoisinant sans que personne ne détecte qu’il avait été blessé par sa propre mère. De retour au Québec, j’ai proposé à ma femme de suivre des traitements pour contrôler sa violence. Elle a refusé.

Quelques années plus tard, au volant de ma voiture, je fus témoin du décès d’un enfant de quatre ans lors d’un accident de la route. Même si je n’étais pas responsable de cet accident, j’ai fait une dépression qui s’est étirée sur plusieurs années ensuite. Grâce à une pénible et très longue thérapie, j’ai découvert que je souffrais d’un stress post-traumatique qui remontait à l’agression de mon ex-femme envers mon fils.

Heureusement que j’ai eu l’aide de mon CLSC lors de mon divorce, car je ne m’en serais pas sorti tout seul. On m’a aidé dans le partage des biens ainsi que pour le partage de la garde de notre enfant. Le travailleur social m’avait alors mis en garde de ne pas essayer d’obtenir la garde de mon fils, puisque dans 80 % des cas, les femmes étaient, selon lui, favorisées par les juges. Je n’ai donc pas contesté, même si je savais que mon ex-femme souffrait encore d’impulsivité et d’excès de violence verbale. Tout ça pour vous dire que je me suis senti délaissé par un système de justice qui protège exclusivement les femmes.

J.-P. V.

Je ne sais pas à quelle époque remonte votre divorce, mais je puis vous affirmer que la société est désormais éveillée au phénomène de la violence exercée par certaines femmes, tant à l’endroit de leurs enfants que de leur conjoint. Le genre de commentaire que le travailleur social vous a servi est aussi largement dépassé, puisque les gardes partagées entre mère et père sont monnaie courante. J’espère que votre fils n’en a pas gardé de séquelles. C’est bizarre d’ailleurs que vous ne m’ayez donné aucune indication sur son état. Comme s’il était complètement disparu de votre vie.