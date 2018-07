Le <i>Challenge 255</i> : passion camions

Avec ses courses de camions, drags de rue, expositions de bolides chromés et spectacles rock-country, le Challenge 255 attire les foules dans la région du Centre-du-Québec à la mi-août. Et cette année, ce sera encore plus vrai. Bonne raison pour y réserver tout de suite votre place.

À sa 13e édition, le Challenge 255 est plus couru que jamais, lui qui rassemble chaque année 50 000 personnes. À 50 jours de l’événement, les ventes de billets étaient déjà supérieures de 15 % sur l’an dernier. On y attend 5 000 visiteurs de plus qu’en 2017. Afin d’éviter les déceptions, effectuez dès maintenant vos réservations — passeport, billet journalier, accès aux paddocks ou emplacement au terrain de camping — sur challenge255.com, lepointdevente.com ou au 819 519-0255.

Quatre jours bien remplis

Du 16 au 19 août à Baie-du-Febvre, dans la région du Centre-du-Québec, le Challenge 255 présentera les courses et les expositions de camions et de motos ayant contribué à sa réputation. Dès l’ouverture, le jeudi 16 août, on y tiendra des compétitions intenses de drags de rue. Sans oublier une autre légendaire attraction, le célèbre Show’n Shine le samedi soir, qui permettra d’admirer de superbes bolides chromés et décorés dans le contexte d’un grandiose spectacle son et lumières à la tombée du jour.

Vêtements, accessoires et... un emploi!

Autre signe de l’explosion de popularité du Challenge 255, la quantité d’exposants triple cette année. Par conséquent, les visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés en matière de vêtements et d’accessoires liés au camionnage, mais aussi pour ce qui est du volet mécanique (pièces, chromes, gommes, entretien, etc.).

Parmi les autres innovations, un salon de l’emploi rassemblera de nombreuses entreprises de camionnage et de transport, en plus d’un simulateur de poids lourd destiné aux gens qui s’intéressent à une carrière dans cette industrie.

Vivre le Challenge 255 en famille

Au chapitre du divertissement, le Challenge 255 a bonifié la portion consacrée aux spectacles. Ainsi, dès la soirée d’ouverture, le chanteur Steeve Desmarais y livrera une prestation qui captivera les adeptes de country.

Côté familial, on a doublé l’espace réservé à la Place des enfants Desjardins. Ses experts y divertiront les plus jeunes dans un environnement sécuritaire et agréable. Au nombre des activités proposées, une nouvelle piscine les amusera et les rafraîchira.

Enfin, les visiteurs pourront remporter un magnifique pick-up Ford F-150 XLT 2018 dans le cadre d’un tirage offrant aussi 2 500 $ en crédit de voyage ainsi que des prix en argent de 500 $ et de 1 000 $.

Information

challenge255.com

819 519-0255