La compagnie G.A. Boulet, fondée à Saint-Tite en 1933, qui fabrique les bottes western Boulet, est plus connue à l’extérieur du Québec que dans sa propre province, mais la situation pourrait changer grâce à la Maison Simons.

« En Alberta, les bottes Boulet, c’est très connu, probablement plus que si vous allez au centre-ville de Montréal ou de Québec », affirme Louis Boulet, vice-président aux ventes.

Fabriquées 100 % au Québec, les bottes Boulet sont en vente dans les magasins Simons depuis le début du mois de juin et les résultats sont positifs, selon le vice-président.

« C’est la première fois que les bottes Boulet sont vendues dans un grand magasin de commerce de détail. Habituellement, nos produits sont surtout distribués dans des boutiques spécialisées », a-t-il ajouté.

G.A. Boulet vend ses bottes dans une quinzaine de pays. Près de 40 % de la production des bottes western est exportée à l’extérieur du Canada. Encore aujourd’hui, elle est toujours la plus importante usine de bottes western au pays.

De Nashville à Saint-Tite

« On est un bon vendeur à Nashville. On vend un peu partout aux États-Unis, mais c’est sûr que Nashville est un marché naturel pour la botte western. C’est un endroit où on en vend beaucoup. »

L’entreprise fait battre le cœur de la ville de Saint-Tite, qui compte près de 3800 personnes.

Depuis plusieurs années, la production est stable, autour de 850 paires de bottes et de souliers par jour, car l’usine fabrique aussi des produits destinés au marché institutionnel comme les corps de police.

La petite-fille du fondateur, Jenny Boulet, est une passionnée de chevaux. Mme Boulet est championne Wildtime à l’épreuve de la prise du veau au lasso. Elle travaille avec son oncle Louis et son père, Pierre, qui occupe le poste de président.

Devenir la référence

Comme nul n’est prophète en son pays, la conquête du marché de l’Ouest canadien est venue après celle des États-Unis, où l’entreprise réalise environ 5 M$ de ventes par année sur un chiffre d’affaires qui varie de 15 M$ à 20 M$, selon l’état de l’économie américaine.

À l’origine, l’entreprise familiale comptait 25 employés. Aujourd’hui, ils sont près de 200 à travailler dans l’usine G.A. Boulet qui respire l’histoire tant le bâtiment a su conserver son cachet unique malgré le temps qui passe.

Retour en arrière

►1933 : Fondation par Georges-Alidor Boulet;

►1939 : L’entreprise devient le principal fournisseur des Forces armées canadiennes durant la Deuxième Guerre mondiale;

►1964 : Les fils du fondateur, Robert, Roger et Reynald, entreprennent la fabrication de bottes western ;

►1967 : Ils organisent un rodéo qui se veut d’abord une activité promotionnelle. C’est ainsi que le Festival western de Saint-Tite, qui attire près de 700 000 visiteurs par année, est né.