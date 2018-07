L’incroyable rencontre Poutine-Trump: le prélude

La rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis à Helsinki a été le théâtre d’un épisode sans précédent des relations entre les deux pays. Jamais un président américain ne s’est à ce point effondré devant son vis-à-vis de l’autre superpuissance nucléaire. On aura besoin d’un peu de temps pour en digérer les conséquences. Pour le moment, il importe d’en signaler les points forts. Dans ce premier billet : les points forts à retenir du prélude à la conférence.

Les raisons profondes de l’insistance de Donald Trump à tenir cette rencontre en tête-à-tête avec son vis-à-vis russe demeurent nébuleuses. Il n’y avait rien à l’ordre du jour, aucune demande de part et d’autre, et aucune raison évidente pour un président américain de récompenser le président d’un pays qui multiplie les infractions sur la scène internationale en lui offrant une tribune d’égal à égal. Pourquoi Trump tient-il tant à se rapprocher de Poutine? J'ai abordé cette question hier.

En prélude à la conférence, il y a eu bien sûr l’étrange comportement du président américain au sommet de l’OTAN, où il a poussé d’un cran le chantage qu’il exerce envers ses alliés depuis son arrivée au pouvoir. Il a démontré une fois de plus que si Vladimir Poutine avait voulu intervenir pour affaiblir l’Alliance atlantique, il ne pourrait espérer mieux que ce que fait Donald Trump. Et Trump ne s’en cache même pas. À un reporter qui lui demandait à la veille de la rencontre avec Poutine d’identifier les ennemis des États-Unis, Donald Trump n’a pu trouver mieux à répondre que d’identifier en premier lieu l’Union européenne.

Deux tweets pour donner le ton

Avant la rencontre, Trump a renchéri sur Twitter. Pour Trump, tout revient toujours à l’élection de 2016 et tout est toujours la faute de Barack Obama et Hillary Clinton.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juillet 2018

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juillet 2018

Il est particulièrement curieux de lire que les relations entre Moscou et Washington n’ont jamais été aussi mauvaises. La situation est-elle pire aujourd’hui que pendant le blocus de Berlin? Pire que la crise des missiles de Cuba? Pire que l’attaque par missile contre le vol KAL 007? Les hyperboles de Donald Trump sont devenues si ridicules qu’il devient impossible d’accorder quelque crédit que ce soit à ses affirmations. De plus, alors que son propre ministère de la Justice a déposé des accusations officielles contre des agents russes, au lieu d’annoncer qu’il insistera auprès de Poutine pour leur extradition, il discrédite l’enquête du procureur général et donne son appui total à la position russe.

Poutine en retard de 45 minutes

Au moment-même où les deux leaders devaient se rencontrer en tête-à-tête, Donald Trump est resté à se tourner les pouces pendant trois-quarts d’heure. Il est ironique que Trump se fasse servir la même médecine qu’il avait servie à la reine quelques jours plus tôt, mais il faut quand même rappeler que c’est une pratique courante de la part de Poutine, qui a déjà fait attendre Angela Merkel pendant plus de quatre heures et même le pape pendant 50 minutes. Le message de Poutine était clair: «M. Trump, il y a un leader fort dans la pièce, et ce n’est pas le plus grand de taille.»

Un journaliste expulsé manu militari

Quelques minutes avant la conférence de presse conjointe, un journaliste américain du magazine de gauche The Nation a été expulsé manu militari pour avoir arboré une simple feuille où il aurait souhaité rappeler aux aux deux protagonistes l'existence du traité d'abolition des tests nucléaires. Pas très habile de sa part, puisqu'il aurait vraisemblablement eu plus d'impact s'il avait attendu la bonne occasion pour poser une question. De plus, il est probable que le journaliste était en infraction d'une règle entendue avec les organisateurs, mais l'image de cette expulsion était malgré tout un puissant rappel de la communauté de pensée entre Trump et Poutine lorsqu'il est question du traitement des journalistes et de la liberté de la presse.

Les choses ont péréclité par la suite. J'y reviendrai un peu plus tard.

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM