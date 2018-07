Match presque parfait à Ottawa

Sans tambour ni trompette, les Capitales de Québec ont réussi l’une de leurs meilleures prestations offensives à l’ouverture de leur série contre les Champions d’Ottawa au parc RCGT, lundi soir.

Jamais véritablement inquiétés de la soirée après un circuit de James McOwen dès la manche initiale, les hommes de Patrick Scalabrini ont facilement enlevé les honneurs du premier rendez-vous par la marque de 5-1, établissant un sommet saisonnier pour le nombre de coups sûrs avec 15.

« On a eu les devants tout le long et on a eu un gros circuit de McOwen pour donner le ton et on dirait que ça a enlevé le stress de tout le monde. Ce fut une contribution de tous, et en plus, on affrontait leur as lanceur et leur instructeur des lanceurs. Un excellent match d’équipe », a résumé le gérant au bout du fil.

La victoire ajoutera au niveau de confiance déjà assez élevé dans le camp québécois depuis leurs trois triomphes en quatre tentatives sur les Boulders de Rockland le week-end dernier à domicile, et ce, sans quelques-uns de leurs éléments clés. L’équipe a aussi compté sur une excellente sortie de Jay Johnson, qui a terrassé ses adversaires pendant six manches.

Contribution collective

Malgré leur nombre de coups sûrs élevé, il a fallu attendre jusqu’en sixième manche pour que les visiteurs inscrivent un deuxième point. Maxx Tissenbaum, à son retour au jeu après près d’une semaine d’inactivité en raison d’une blessure à la main gauche, a touché le marbre à la suite d’un mauvais lancer. Le Torontois a fini avec deux doubles tandis que les recrues Nick Gotta et Brad Antchak ont mené la barque avec trois coups sûrs.

« Ce sont des gars différents qui contribuent chaque jour. Le retour de Tiss a fait du bien et la performance de Gotta et Antchak, ainsi que Fontaine récemment, des gars dont on attend moins, fait qu’on va chercher ces victoires. Ça vaut de l’or », a renchéri Scalabrini.

Les Champions sont la seule formation de l’ensemble de la Ligue Can-Am de baseball indépendant à maintenir un rendement inférieur à ,500. Le revers de lundi était leur 33e — fiche de 22-33 tandis que les Caps se sont rapprochés à un demi-match des Miners de Sussez County, inactifs lundi, avec ce 35e succès.

Retour de Gélinas

Sa douleur à l’épaule disparue, Karl Gélinas (6-3, 2,59) effectuera un retour au jeu ce soir dans le second duel de la série.

Les Capitales ont mis sous contrat l’artilleur recrue J.P. Stevenson, de l’Île-du-Prince-Édouard, qui devrait être la relève du Dominicain Juan Benitez, partant prévu pour mercredi.

Dans le cas de Kalian Sams, son retour est espéré à Rockland d’ici la fin de la semaine.