Nicaragua: 13 pays latino-américains exigent la fin des «actes de violence»

Treize pays d’Amérique latine, dont le Brésil, l’Argentine, le Costa Rica et le Honduras, ont réclamé lundi dans une déclaration commune publiée à Bruxelles «la cessation immédiate des actes de violence» au Nicaragua.

Ces pays condamnent les violences qui ont causé «plus de 300 morts et des centaines de blessés» et la «répression» des autorités contre des étudiants et des civils, selon la déclaration commune rendue publique par l’ambassade du Brésil. Ils réclament «le démantèlement de groupes paramilitaires».

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) et de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) se tient jusqu’à mardi à Bruxelles.

Les 13 pays exhortent également Managua à «réactiver le dialogue national» qui «implique toutes les parties pour générer des solutions pacifiques et durables» et expriment leur soutien aux évêques nicaraguayens dans leur travail «en faveur de la recherche et de la promotion de solutions au conflit».

Le document est signé par l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et l’Equateur.

Selon les termes de la déclaration, le gouvernement de Daniel Ortega et «d’autres acteurs sociaux» doivent démontrer leur «engagement» à obtenir des résultats concrets sur les «défis fondamentaux du pays», tel que «la tenue d’élections libres, justes et opportunes».

Le président nicaraguayen, âgé de 72 ans et à la tête de son pays depuis 2007 après l’avoir déjà dirigé de 1979 à 1990, est accusé d’avoir durement réprimé les manifestations et mis en place avec son épouse Rosario Murillo, qui occupe les fonctions de vice-présidente, une «dictature» marquée par la corruption et le népotisme.

Ses adversaires demandent des élections anticipées ou son départ.

Au moins dix personnes ont été tuées et vingt blessées dimanche dans des attaques lancées par les forces gouvernementales dans plusieurs localités aux mains des rebelles dans le sud du Nicaragua, où le véhicule d’un évêque a été visé par des tirs.

Il s’agit des derniers épisodes en date dans les violences qui secouent depuis trois mois ce pays, le plus pauvre d’Amérique centrale.