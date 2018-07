Pluie de millions pour la «e-cigarette USB»

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Il n’y a jamais eu autant d’argent disponible pour les start-up qui vont changer les règles du jeu dans plusieurs marchés. Régulièrement, Le Journal va recenser pour nos lecteurs les investissements marquants de la semaine.

Juul lève 650 M$ US pour ses « e-cigarettes USB »

Photo tirée de Twitter, Juul

La start-up californienne lancée par deux étudiants de l’université Stanford qui fabrique une cigarette électronique ressemblant à une clé USB met la main sur 650 millions $ US. Fondée en 2007, Juul veut amasser 1,25 milliard $ US pour cette ronde, selon The Financial Times, qui estime la valeur de la start-up à plus de 15 milliards $ US.

La start-up québécoise Workali choisie à San Francisco

La plateforme de recherche d’emploi Workali fondée l’an dernier par Jonathan Amsellem et Mohamed Hatmi vient d’être choisie par l’accélérateur californien The Refiners. En septembre, elle s’envolera à San Francisco pour dénicher de nouveaux partenaires. « Ils nous ouvriront la porte des acteurs clés de Silicon Valley », dit son cofondateur Mohamed Hatmi.

La BDC mise sur les Fermes Lufa et Unsplash

La BDC injecte une partie de son Fonds pour les femmes en technologie de 200 millions $ aux start-up de Montréal, les Fermes Lufa et Unsplash. Les Fermes Lufa qui cultivent des fruits et légumes sur les toits auront 1,3 million $ et Unsplash, une plateforme de photos gratuites et libres d’utilisation, près de 400 000 $. La PDG d’Unsplash Stephanie Liverani estime à près de 240 millions le nombre de photos téléchargées sur son site.

La « Tesla chinoise » amasse près de 700 millions $ US

Photo courtoisie, Xpeng Motors

La version chinoise de la célèbre Tesla vient de mettre la main sur 700 millions $ US. Xpeng est maintenant évaluée à près de 4 milliards $ US. Le nouveau géant chinois de l’automobile électrique cumule les appuis. Elle a le soutien d’Alibaba et du sous-traitant d’Apple, Foxconn.

Uber investit dans une start-up de scooter vert

Uber investit 335 millions $ US dans l’entreprise de trottinettes électriques Lime avec la maison-mère de Google, Alphabet. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs d’Uber de plus de 70 villes dans le monde pourront choisir de faire leur trajet en trottinette à partir de leur application.