Près de la moitié du budget de publicité aux géants du web

Même s’il dit que la fuite des revenus publicitaires aux « géants américains du web comme Facebook et Google » pourrait faire fermer des journaux, le ministre des Finances Carlos Leitao leur a donné plus de 44 % de l’enveloppe d’Épargne Placements Québec l’an dernier, a appris Le Journal.

En mars dernier, Carlos Leitao a rappelé dans son énoncé économique que les revenus publicitaires filent toujours entre les doigts des médias traditionnels pour les géants du web, allant jusqu’à dire que cela pourrait « entraîner la fermeture de journaux ».

« Les journaux ont perdu 65 % de leurs revenus publicitaires annuels. Aujourd’hui, ces revenus migrent vers l’espace numérique et sont majoritairement engrangés par des géants américains du web comme Facebook et Google », pouvait-on lire dans le document.

C’est pourtant précisément ces entreprises, Google et Facebook, qu’il a lui-même identifiées, qui ont reçu la plus grosse part du « gâteau publicitaire » d’Épargne Placements Québec, chapeautée par son ministère, a pu constater Le Journal.

Grosse tarte

En 2017-2018, Épargne Placements Québec a fait un chèque de 133 646 $ à Facebook et un de 116 620 $ à Google, selon des données fournies par l’organisme en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Au total, plus d’un quart de million de dollars, soit 250 266 $, est allé directement dans les poches de ces sociétés américaines, soit 44 % de l’enveloppe totale des publicités web de 564 238 $.

Pour l’année 2016-2017, Épargne Placements Québec n’a pas acheté de publicités à Facebook, mais a choisi de verser 108 318 $ à Google et 5484 $ à AOL, pour un total de 113 802 $, soit près de 29 % de la tarte de 397 364 $.

Dépenses supplémentaires

En plus des publicités d’Épargne Placements Québec, le ministère des Finances a dépensé d’autres sommes pour de la visibilité sur ces mêmes plateformes basées aux États-Unis.

Au ministère des Finances, en 2017-2018, Facebook a eu droit à 31 719 $, Google à 13 175 $, AOL à 7650 $ et Yahoo à 2689 $, pour un montant total de 55 233 $ sur 377 999 $, soit près de 15 % de l’enveloppe destinée aux publicités en ligne.

Pour l’année 2016-2017, Yahoo a reçu 156 $, Facebook 570 $ et Google 20 386 $, pour un total de 21 112 $ sur 170 845 $, soit 12 % de l’enveloppe.

Au bout du compte, ces deux dernières années, le ministère des Finances et Épargne Placements Québec ont fait un chèque de 258 499 $ à Google, de 165 935 $ à Facebook, de 13 134 $ à AOL et de 2845 $ à Yahoo.

Au total, plus de 440 413 $ d’argent public sont allés à ces grandes sociétés étrangères.

► La mission d’Épargne Placements Québec est notamment de « favoriser la sécurité financière des Québécoises et des Québécois en leur offrant une gamme de produits d’épargne et de retraite avantageux et pleinement garantis par le gouvernement du Québec ».

Montants consacrés aux publicités en ligne

Ministère des Finances

2016-2017 : 170 845 $

2017-2018 : 377 999 $

Épargne Placements Québec

2016-2017 : 397 364 $

2017-2018 : 564 238 $

Total :

2016-2017 : 568 209 $

2017-2018 : 942 237 $

Source : Ministère des Finances du Québec