Sophie Lorain maintient ses propos sur la parité hommes-femmes

Sophie Lorain persiste et signe. Critiquée pour avoir dit, à Tout le monde en parle, le 8 avril dernier, qu’elle n’en avait «rien à cirer» de la parité hommes-femmes, la comédienne a défendu son opinion, lundi. «Je ne vois pas ce qu’il y avait de pas féministe dans ce que j’ai dit», a fait valoir la comédienne.

Attablée avec des journalistes sur le plateau de la deuxième saison de Plan B, Sophie Lorain s’est quelque peu enflammée lorsqu’on lui a demandé si elle aurait aimé revenir dans le temps pour corriger le tir - comme dans la série - après son passage à Tout le monde en parle, où elle avait déclaré, en substance: «Je n'ai pas besoin de votre pitié! J'ai juste besoin de pouvoir exercer ma créativité».

«Je n’ai rien dit de grave, quand je suis passée à Tout le monde en parle, a avancé Sophie Lorain, en guise d’explication. J’ai juste dit que, pour moi, une parité de quotas, ce n’était pas intéressant, parce que je trouvais qu’il y avait une forme de condescendance. Ça m’atteignait personnellement.»

«C’est comme si, par une parité de quotas, on allait annihiler le travail que moi j’ai fait pendant 20, 25 ans, pour me positionner dans le milieu, avec les bons coups, les mauvais coups. C’est quand même le travail que j’ai fait, et que je n’ai pas eu sur le dos de personne. Enfin, je ne crois pas. Je n’ai pas annihilé quelqu’un pour prendre sa place ou son travail, je ne lui ai pas demandé de se tasser pour moi.»

«Alors, c’est en ce sens-là que je ne vois pas ce que j’ai dit de grave. Je ne parlais pas de non-équité, je parlais de parité de quotas...»

Sophie Lorain a avoué qu’elle ne soupçonnait pas que ses paroles seraient reçues avec autant de virulence.

«Je n’aurais pas cru qu’on puisse douter de mon authenticité, de mon honnêteté par rapport à ça. Pour moi, il n’y a absolument rien de grave dans ce que j’ai dit», a complété l’actrice, qu’on verra, dans la prochaine année, dans Plan B, sur ICI Tou.tv Extra, et dans Les Invisibles, à TVA.