Timothée Chalamet pressenti pour Dune

Denis Villeneuve pourrait diriger Timothée Chalamet dans Dune.

Le comédien, qui était en lice pour l’Oscar du meilleur acteur plus tôt cette année pour Call Me By Your Name, est en pourparlers pour se joindre à la distribution du remake du réalisateur québécois, rapporte Variety.

Le tournage devrait commencer l’an prochain.

Chalamet jouerait le rôle de Paul Atreides, tenu par Kyle MacLachlan dans l’original de David Lynch, sorti en 1984.

Denis Villeneuve produira cette nouvelle adaptation du célèbre roman de science-fiction avec Mary Parent et Cale Boyter. Le cinéaste signera également le scénario avec Eric Roth (Forrest Gump).