Trudeau devrait nommer plus de ministres québécois

Justin Trudeau aurait intérêt à ajouter des Québécois à son équipe de ministres pour profiter de la faiblesse du Bloc québécois et maximiser ses chances de victoire aux élections fédérales l’an prochain.

C’est ce qu’estiment des observateurs de la scène politique consultés par Le Journal alors que plusieurs médias rapportent la tenue d’un remaniement ministériel, mardi.

« La faiblesse du Bloc québécois ouvre des opportunités pour les deux grands partis fédéraux, croit Frédéric Boily, politologue à l’Université de l’Alberta. Pour les libéraux, le calcul politique est qu’il faut maintenir et renforcer ses appuis au Québec, et ne surtout pas laisser les conservateurs en avoir plus. »

Résistance

Le Parti conservateur d’Andrew Scheer a lancé au printemps une opération charme dans la Belle Province. Dans les derniers mois, le chef a multiplié les apparitions publiques, et les interventions à la télé et à la radio.

En tête dans les sondages au Québec, les libéraux pourraient bien se servir de ce remaniement pour démontrer qu’ils comptent opposer une résistance à quiconque tente de profiter de la débandade du Bloc québécois.

« Le chemin de la réélection du gouvernement Trudeau passe par le Québec, rappelle un stratège libéral, Greg MacEachern. Peut-être verrons-nous plus de ministres de cette province. » Ce dernier rappelle que les libéraux ont récemment adopté une loi ouvrant la porte à la nomination d’un Conseil des ministres plus imposant.

Le docteur en droit Frédéric Bérard croit lui aussi que Justin Trudeau doit renforcer son équipe au Québec s’il souhaite profiter des déboires du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique pour faire des gains.

Parmi les nouveaux ministres potentiels, les Québécois Joël Lightbound et Sherry Romanado ainsi que le Franco-Albertain Randy Boissonnault ont été évoqués par les experts.

Le potentiel de croissance pour le Parti libéral aux prochaines élections est plutôt limité dans les autres régions du Canada, rappellent plusieurs observateurs. Le dossier Trans Mountain complique en effet les choses pour le parti dans l’Ouest. La marque libérale est quant à elle écorchée en Ontario après l’écrasante défaite de l’ex-première ministre Kathleen Wynne.

Relations provinciales

Les trois experts croient aussi que Justin Trudeau profitera du remaniement ministériel pour abandonner le ministère des Affaires intergouvernementales afin d’en déléguer la responsabilité.

L’élection récente de Doug Ford en Ontario ainsi que les scrutins au Québec et en Alberta, qui s’en viennent, devraient inciter le premier ministre à assurer une meilleure présence sur le front des relations interprovinciales, estiment-ils.

« Ce serait une excellente initiative de confier ce dossier à une figure importante, croit Frédéric Boily. Sur la scène internationale, le gouvernement Trudeau est quand même bon. Par contre, sur la scène nationale, ç’a été plus difficile. »