Un marcheur gravement blessé par un chien à Saguenay

SAGUENAY | Un marcheur aurait été sévèrement mordu à la jambe par un chien dans un parc de Saguenay, la semaine dernière. La police recherche activement le couple de propriétaires et leur animal qui auraient fui les lieux.



L’incident survenu vers 14 h dans les sentiers du parc Rivière-du-Moulin de l’arrondissement Chicoutimi, jeudi dernier, a laissé la victime avec une sérieuse blessure à la jambe gauche.



Une photo qui circule sur les réseaux sociaux montre une plaie ouverte d’une vingtaine de centimètres de long sur le mollet de la victime.



Au moment de l’agression, le chien était pourtant tenu en laisse. Les propriétaires, qui seraient âgés entre 28 et 30 ans, selon la police de Saguenay, ont quitté le parc sans porter l’aide nécessaire au marcheur mordu.



«La victime a décri le chien avec un nez plat, de couleur brune, qui lui arrivait à la hauteur des genoux. Le marcheur a porté plainte officiellement, alors si des gens ont de l'information ou ont été témoin de l’incident, on les invite à communiquer avec nous», a indiqué le sergent Luc Tardif de la police de Saguenay.



Selon la publication qui circule sur le web, la victime pourrait recevoir une greffe de peau au cours des prochains jours.