Une étoile montante pour raviver la flamme à Québec

L’organisation Hockey Québec-Centre et l’Association de hockey mineur féminin de la capitale ont mis en branle une offensive visant à attirer davantage de jeunes filles à pratiquer le hockey. Pour ce faire, elles miseront notamment sur la nouvelle coqueluche du hockey féminin, Élizabeth Giguère, qui agira à titre d’ambassadrice.

Pour les deux prochaines années, les associations travailleront de concert sur un plan de relance du hockey féminin. Au terme de ces deux années, l’Association de hockey féminin devrait en principe devenir une entité de Hockey Québec-Centre (AHMQC).

Le but premier de cette entente sera de promouvoir davantage le hockey féminin, qui semble stagner depuis quelques années.

La saison dernière, 157 jeunes joueuses se sont inscrites au hockey, comparativement à 178 l’année précédente. À noter ici qu’on ne parle que des jeunes filles qui font le choix d’évoluer au hockey féminin pour jouer avec des filles et contre des filles et non celles qui jouent avec des garçons.

L’APPORT DE GIGUÈRE

Hockey Québec-Centre misera donc sur la popularité grandissante de la jeune hockeyeuse Élizabeth Giguère pour attirer les jeunes filles.

Cette dernière a emprunté le chemin du hockey féminin, ce qui l’a finalement menée à l’Université Clarkson où elle a disputé, la saison dernière, sa première campagne dans la NCAA.

Elle fait d’ailleurs partie des vedettes montantes de son sport au Canada. À sa première saison dans la NCAA en 2017-2018, Giguère a terminé au cinquième rang des pointeuses aux États-Unis et elle a surtout fait parler d’elle pour son but victorieux en prolongation de la finale du Frozen Four pour permettre aux Golden Knights de Clarkson de rafler le titre national.

Cette ancienne des Titans de Limoilou participera notamment à une journée portes ouvertes le 25 août prochain au Complexe sportif de Wendake en compagnie d’autres anciennes ainsi que des membres actuelles du Titan. Elle s’impliquera également lors de son retour au Québec, pendant la période des Fêtes.

DISPARITÉ

La problématique à l’heure actuelle, causée par le faible nombre d’inscriptions, est qu’on assiste à une grande disparité du talent à travers les différentes équipes, ce qui ne favorise pas le plein développement des hockeyeuses et force certaines joueuses à évoluer dans des catégories inférieures à leur talent.

« En augmentant le nombre d’inscriptions, on pense qu’on pourrait réduire la disparité. C’est notre objectif à moyen terme. Déjà, on voit que de nouvelles filles s’inscrivent au hockey féminin », explique le directeur général de l’AHMQC, Daniel Lirette, qui croit que l’Estrie est un exemple à suivre à ce chapitre.

L’organisation a déjà commencé à distribuer de l’information dans les stades de soccer de la région et organisera des cliniques durant la période hivernale en compagnie de joueuses des Titans lors desquelles les jeunes filles évoluant contre des garçons seront aussi invitées.