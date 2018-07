Une minute à 100 humoristes sur illico

La centaine de comiques ayant pris part au spectacle «100 humoristes en 100 minutes» qui a lancé le premier Grand Montréal comédie fest, au début du mois à L’Olympia, auront droit à une visibilité sur illico.

À compter du 27 juillet, des prestations d’humoristes vétérans comme Laurent Paquin, Martin Petit et Réal Béland en plus de celles de membres de la relève pourront être vues et entendues sur illico.tv ainsi que l’application illico. Les capsules seront déposées graduellement.

Le nouveau festival de la blague s’est conclu avec la présentation de «La soirée (extra) ordinaire de Mère Ordinaire» en compagnie de Bianca Longpré.

La deuxième édition du Grand Montréal comédie fest a été confirmée pour l’an prochain. On ne sait toutefois pas encore quand elle se tiendra.