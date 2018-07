Une Oh Henry! Pour les trips de bouffe

Une toast au beurre de peanut agrémentée de popcorn et d'un filet d’olive aromatisé au basilic. Étrange? Au contraire. Encore à ce jour, ça reste l’un des meilleurs trips de bouffe de Snake-Mike (tsé là, mon ami consommateur qui veut conserver l’anonymat).

Le trip de bouffe, ou munchies en anglais, est l’un des effets les plus connus du cannabis. Selon certaines études, notre odorat et le goût deviennent plus sensibles sous l’effet du THC.

Oh Henry! a eu un éclair de génie et a décidé de lancer une édition limitée d’une palette chocolat spécialement conçue pour les trips de bouffe.

Le chocolat s’appelle 4:25, un clin d’œil au 4:20 une heure qui est reconnue comme un code pour le cannabis. Et quelques minutes après la consommation de pot, soit vers 4 :25, qu’arrive-t-il? Munchies!!

L’idée est intéressante. Hershey qui fabrique la Oh Henry! au Canada a trouvé une façon de parler aux consommateurs sans devoir attendre la légalisation des produits comestibles à base de cannabis, qui n’est pas prévue avant encore un an.

Le hasard a également voulu que Tweed, aujourd’hui Canopy Growth, a installé ses bureaux de Smiths Falls en Ontario dans une ancienne usine de Hershey. C’est quoi les chances?!

Hershey dit ne pas avoir l’intention de se lancer dans les produits au pot.

Mais on peut s’attendre à ce que d’autres entreprises alimentaires tentent l’aventure. Le marché des produits comestibles risque d’être très important au Canada.

En septembre dernier, Sylvain Charlebois, professeur à l’université de Dahlousie révélait dans une enquête que 46% des Canadiens étaient prêts à essayer un produit alimentaire contenant du pot.

Le groupe de travail sur la légalisation du cannabis écrivait dans son rapport en 2016 qu’il fallait s’attendre à ce que les produits comestibles suscitent beaucoup d’intérêt.

« Les produits à base de cannabis tels que des brownies, des biscuits et des chocolats haut de gamme attirent les utilisateurs novices et ceux qui ne veulent pas fumer ou inhaler. L’interdiction au Colorado concernant l’acte de fumer en public a aussi donné de la vigueur au marché de produits comestibles», peut-on lire.

« Au Colorado, les ventes de produits comestibles au cannabis infusé au premier trimestre de 2015 avaient atteint 134 % par rapport à la même période de l’année précédente», ajoutait le groupe.

Les façons de consommer du cannabis ont tellement évolué qu’on ne peut se permettre de réglementer seulement le cannabis séché, surtout lorsqu’on sait que c’est une porte d’entrée pour les néophytes.

Et commencer à consommer du cannabis avec un brownies un peu trop fort, c’est un peu comme tomber dans la Téquila à 14 ans. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche (et de très mauvais souvenirs) pour plusieurs années.

On trouve tellement de bonbons au pot sur internet dont la qualité est douteuse que Québec et Ottawa ne pouvaient se contenter de faire comme si ça n’existait pas. J’ai grandement couvert le sujet dans ce reportage.

Mais créer un cadre légal pour ces produits avec des inspections et analyses est complexe. Quand j’avais fait mon reportage l’an dernier, très peu de laboratoires étaient équipés pour faire nos analyses.

Le fédéral a donc voulu se laisser un peu plus de temps. Il se donne un an après la légalisation pour se doter d’un règlement à ce sujet. D’ici un an, on en retrouvera donc sur les tablettes des SDQC.

Mais entre-temps, beaucoup de personnes continueront de commander des bonbons sur internet ou s’en cuisineront elles-mêmes.

Alors voici quelques conseils glanés ici et là pour ceux qui expérimentent pour la première fois ce produit avec un peu trop d’enthousiasme et réalisent un peu trop tard qu’ils vivront aussi une autre expérience : le badtrip.

*Désolée si j'ai donné une crise d'épilepsie à quelqu'un avec ce gif

Que faire si on a trop mangé de cannabis?

Un badtrip de edibles peut rendre anxieux, paranoïaque et étourdi. Et malheureusement, ça peut durer quelques heures.

Ride the Dragon!

Ça peut sembler ridicule, mais lorsqu’on réalise qu’on a trop consommé, il ne faut pas paniquer. Un peu comme lorsqu’on embarque dans une montagne russe et qu'on commence à questionner ses choix de vie à quelques secondes de la descente. Rendu là, il faut essayer de faire avec et se dire que la bonne nouvelle est que ça va ben finir par s’arrêter. Alors installez-vous dans un endroit confortable et laissez passer le temps.

Sniffer ou mâcher du poivre

Le site Hempster recommande de mâcher ou sniffer du poivre. Je connais personne qui a déjà essayé ça, a,ors prenez ce conseil avec un grain de sel (ouf). J’ai tout de même trouvé une deuxième source qui explique que le poivre aide à réduire l’anxiété causée par la consommation de cannabis. Quelqu’un a déjà essayé? Je suis curieuse.

Manger des pistaches ou des noix de pin

Toujours selon Hempster, Les noix contiennent des pinènes, un terpène qui aide à ressentir «une clarté mentale». Bonne nouvelle, il y a des noix dans la 4:25.

Prendre du CBD

Le CBD, un cannabinoïde sans effets psychoactif, fait un contrepoids au THC et ses effets négatifs. On en trouve notamment sous forme d’huile.

Et n’oubliez pas la règle d’or si vous consommez des edibles : commencez avec de petites quantités et augmentez graduellement.

Bon appétit.