Victoire pour la LNH

Ilya Kovalchuk a choisi les Kings de Los Angeles en raison de la présence de Drew Doughty, de Anze Kopitar, de Jeff Carter et de Jonathan Quick. On peut difficilement contester son analyse. Cependant, dans une ligue où l’on mise de plus en plus sur la jeunesse et surtout sur la rapidité, les Kings ne suivent sûrement pas cette tendance et ça pourrait leur jouer un vilain tour...