VERRET, Lorenzo



À l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, le 10 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Lorenzo Verret, époux de feu madame Lucille Vallée. Il était le fils de feu madame Harline Touchette et de feu monsieur Jules Verret. Il demeurait à Notre-Dame-des-Bois (Mégantic) autrefois de Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le jeudi 19 juillet de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h, au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Monsieur Verret laisse dans le deuil sa sœur Louisette ; ses filleules Luce Vallée et Valérie Verret ; son filleul Patrick Vallée ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallée : Jacques (Nicole Thomassin), Yolande (Michel Sanschagrin), Lionel (Claudette Laverdière), Jean-Yves (feu Lynda Williamson), Roland (Dorothy Williamson), Monique (Gaétan Thomassin), Aurélien (Suzie Desmarais) et Michèle Simard (feu Gilles Vallée), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Gérard (feu Jeannine Guillot), Annette (feu Jean-Baptiste Thomassin, Laurette (feu Roger Thomassin), Berthe-Alice (feu Wilfrid Le Rossignol) et Denise. Un remerciement particulier à Daniel et Laurence Gendron pour tout l'aide et services rendus et à tout le personnel du CHUS Hôpital Fleurimont pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca