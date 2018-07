SÉVIGNY, Yolande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée entourée des siens madame Yolande Sévigny. Elle était la fille de feu monsieur Henri Sévigny et de feu madame Annette Rousseau. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil son ami Rosario Drouin, ses enfants : Richard (Carole Laliberté), Martin, Donald, Priscilla (Jean-Noël Champagne); ses petits-enfants : Louis-Philippe et Marie-Joëlle Demers, Anthony Gingras (Florence Prévost) et Clara Alarie; ses frères et sœurs : Jean-Yves, Lise (Robert Olivier), feu Raynald, Rose-Aline, Dominique (Diane Brousseau); sa tante Yvette Rousseau; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h, suivi d'SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal, Qc H3A 3S5. www.societederecherchesurlecancer.ca