A.Loud dansera à Los Angeles

La troupe québécoise A.Loud se produira devant les meilleurs chorégraphes américains lors de la convention Monsters of Hip-Hop à Los Angeles.

La jeune troupe de sept danseurs, âgés de 16 et 17 ans, rattachés au Studio Party Time, participera à cet événement, qui se déroulera du 23 au 27 juillet, et qui est devenu l’une des plus belles portes d’entrée sur la scène internationale.

« C’est à Los Angeles que l’on retrouve les meilleurs chorégraphes de hip-hop. Cet événement nous permet d’obtenir une bonne visibilité en tant que groupe et aussi en tant qu’individu. Un chorégraphe peut découvrir un danseur et l’amener à participer au tournage d’un vidéo-clip. On ne sait jamais ce qui peut arriver », a indiqué Samuel Bélanger, entraîneur de la troupe A.Loud.

La convention Monsters of Hip-Hop, qui existe depuis 15 ans, se déplace, chaque année, comme une tournée, dans une quinzaine de villes aux États-Unis. On retrouve des ateliers avec des chorégraphes et des danseurs professionnels et aussi un volet compétitif intitulé Monster Unleashed.

La troupe A.loud, constituée d’Émile Benazera, Kassandra Boivin, Sandrine Désilets, Émie Frenette, Britanny Griffin, Naomie Lacroix et Mélodie Raphaël, a remporté deux prix, en avril dernier, lors d’une de ces conventions au New Jersey.

« On a terminé premier dans notre catégorie et on a aussi mérité un prix pour la chorégraphie. C’est ce qui nous a permis d’être invités à Los Angeles », a ajouté Samuel Bélanger, lors d’un entretien.

Bouchées doubles

Britanny Griffin, fille de Guildo Griffin, président et fondateur du Studio Party Time, croit que cette participation lui permettra de devenir meilleure et peut-être lui ouvrira certaines portes.

« C’est une occasion pour rencontrer de bons chorégraphes et de bons danseurs qui vont m’aider à me dépasser, à vouloir devenir comme eux et pousser encore plus dans le monde de la danse. Ça va m’aider à devenir meilleure », a-t-elle précisé.

A.Loud travaille sur son numéro depuis le mois de septembre. Quelques petites modifications ont été apportées dans la chorégraphie à la suite de leur présentation en avril dernier au New Jersey.

La troupe a mis les bouchées doubles, au cours des dernières semaines, en prévision de cette convention.

« On a changé certaines choses à la suite des commentaires qu’on a reçus là-bas », a indiqué l’adolescente de 16 ans, qui participe à des compétitions depuis l’âge de sept ans.

Le studio Party Time tiendra, vendredi, à l’Impérial Bell, le spectacle-bénéfice Get Loud with A.Loud, afin de financer ce voyage en Californie.