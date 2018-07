PARADIS, Lucille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Lucille Paradis, épouse de monsieur Claude Cloutier. Elle demeurait à Château-Richer. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Martin (Carina Kuehn) et Rémi (Stéphanie Perreault) et ses deux petits-fils adorés: Zachary et Simon; ses frères et sœurs: feu Gabrielle (feu Émile Martineau), Olivette (feu Paul-Henri Racine), feu Rosaire (Diane Carrière), feu Jean-Marie (feu Huguette Duclos), Pierrette (feu René Villeneuve), René (Colette Amyot), Raymond-Marie (Réjeanne Lavoie), Cécile (feu Jacques Bernier), Faby (feu Thomas-Louis Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs: Laurette (feu Jean Morneau), feu Lionel (feu Jeannine Beaupré), Simone (feu Robert Doucet), Marielle (feu William Bernier), feu Raynald, feu Béatrice (feu Maurice Quimper), Marc- André (Thérèse Tessier), Réjeanne, Nicole (Gaétan Gagnon), feu Alain (Rachel Levesque)Yvan (Carmen Gagnon) et feu Chantal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances au salon de lale mercredi 18 juillet 2018 de 19h à 21h et le jeudi 19 juillet 2018 de 9h à 10h15.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement, leur délicatesse et les admirables soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un envoi de fleurs ou un don à la Fondation CHU de Québec : 418 525-4385 -- http://www.fondationduchuq.org/ -- fondation.chuq@chuq.qc.caLa direction des funérailles a été confiée