Grotesque Barrette

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a l’habitude des affirmations dont la finesse rivalise avec l’affabilité. Hier, sur Twitter, Gaétan Barrette ne pouvait se contenter de féliciter chaleureusement la France pour sa victoire, et la Croatie pour sa performance honorable.

Blessé par les récents sondages, le ministre avait plutôt le Tweet tendu, demandant au chef de la Coalition Avenir Québec et à sa députée de Montarville s’ils trouvaient « qu’il y a trop d’immigrants sur l’équipe de France, championne du monde ».

Suite à l’intervention du chef de cabinet de François Legault, qui a interpellé le premier ministre (ou plutôt, les responsables de son compte Twitter), le ministre Barrette a effacé son sulfureux message, mais tout en prenant soin de déposer élégamment, en son lieu et place, quelques appétissants crachats.

Eh ben! Ça fait quatre ans que votre parti critique négativement nos seuil d'immigration et plus. Nous on croit à son importance dans toutes les sphères de la société et l'image était belle mais puisque ça semble vous vexer je retire mon Tweet!