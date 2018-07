Hausse des interventions policières auprès de personnes en crise à Québec

En deux ans, les policiers de Québec ont presque doublé leur nombre d’interventions auprès de personnes mentalement perturbées, selon le rapport annuel 2017 du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

En 2015, 3066 personnes en crise avaient fait l’objet d’une intervention policière à Québec. Deux ans plus tard, ce chiffre avait bondi à 5288 interventions.

L’année dernière, le SPVQ a dû répondre en moyenne à 14,4 appels par jour pour des hommes ou des femmes en crise, près du double de l’année 2015.

«Quand on parle de 14 appels par jours, la moitié de ces appels sont en lien avec une intoxication à la drogue ou à l’alcool. L’autre moitié est en lien avec la crise suicidaire. C’est certain que les appels sont logés au 911», a expliqué Mélanie Jobin, porte-parole du SPVQ.

«Ces gens-là, de plus en plus, vont laisser des messages sur les réseaux sociaux. Ça laisse planer l’incertitude et il y a des amis ou de la famille qui vont contacter le 911 parce qu’ils sont inquiets. Ça va augmenter le nombre d’appels», a-t-elle ajouté.