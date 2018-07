Korine Côté attend son premier enfant

Korine Côté est enceinte de son premier enfant.

L’humoriste, qui forme un couple depuis plus d’une douzaine d’années avec le scripteur Simon Cohen, a partagé une vidéo pour annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, mardi après-midi.

La future maman y feint d’apprendre qu’elle est enceinte, devant son amoureux enthousiaste, qui lui tend pyjama de bébé et photo d’une échographie.

Sur Facebook, Korine a coiffé sa publication d’un court message assorti de mots-clics de son cru : «Je me demandais justement pourquoi j’entendais le bouton de mes shorts forcer comme s’il retenait un troupeau de zébus en pleine migration. #SerréeDansMesShorts #EnfinJeVaisAvoirDesSeins #DéchirerEn2019», a-t-elle écrit.

L’équipe de l’artiste a laissé savoir à l’Agence QMI que son accouchement est prévu en janvier 2019.

Korine Côté est présentement coanimatrice, avec Bryan Audet et Karine Robert, des «Remplaçants du Clan», l’émission de fin d’après-midi estivale de CKOI.

On la verra également au Festival Juste pour rire, où elle rodera ce week-end son deuxième «one woman show» et animera, les 19 et 20 juillet, les rendez-vous «Le fin de soirée», à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

La première tournée de Korine Côté, «Mon show», a duré du début 2015 à la fin 2016, et 25 000 billets de ce premier spectacle avaient été vendus.