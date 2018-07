La qualité de l'eau potable inquiète à Saint-Bernard de Beauce

Des citoyens de Saint-Bernard, en Beauce, sont inquiets de la qualité de l’eau potable après la découverte de quelques cas d’infections à campylobacter, une bactérie qui cause des diarrhées et des douleurs abdominales.

Dans un avis diffusé lundi, la municipalité assurait toutefois que l’eau n’est pas en cause.

«Il y aurait plusieurs cas de gastro à Saint-Bernard en ce moment. Nous vous assurons que l’eau n’est pas contaminée. Veuillez vous laver les mains régulièrement et bien vous hydrater», pouvait-on lire à ce moment.

Malgré cet avis, la situation a rapidement évolué et la Direction de santé publique a demandé mardi à la municipalité que soit distribuée rapidement un avis d’ébullition à tous les citoyens.

Sous enquête

«Nous sommes en investigation pour déterminer l’origine de la contamination. Quatre cas d’infections à campylobacter ont été déclarés à la santé publique. Le MDDELCC est en train de faire le suivi pour déterminer quelles analyses d’eau sont requises et devront être réalisées dans ce dossier», a fait savoir par écrit la porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreau.

Les citoyens contactés par Le Journal sont convaincus que la source de leurs malaises provient de l’eau contaminée. Certains parlent de quelques dizaines de cas.

«Mon bébé de six mois a été hospitalisé samedi. Ça n’allait pas bien du tout. C’est mieux maintenant. J’ai des dizaines d’amis qui ne sont pas bien. Dans mon esprit, c’est clair que c’est l’eau. Mon bébé ne mange rien encore et il n’a pas été en contact avec d’autres enfants. Il n’y a vraiment rien d’autre», explique Pier-Ann Bolduc.

«Mon garçon de deux ans a commencé à être malade la semaine dernière. Nous sommes allés à l’hôpital vendredi parce qu’il avait perdu cinq livres. La poupon de ma voisine aussi est rentré à l’urgence», a ajouté un autre parent qui ne voulait pas être identifié.

«Il est possible qu'il y en ait d'autres qui n'ont pas nécessité de voir un professionnel de la santé. Des personnes ont pu avoir des symptômes sans avoir besoin de consulter», a précisé la porte-parole du CISSS, Mireille Gaudreau.

Selon le ministère de la Santé, la bactérie Campylobacter peut se trouver dans les viandes crues, les viandes insuffisamment cuites ou le lait non pasteurisé.

«La bactérie est sensible à la chaleur. Elle est donc détruite lors de la cuisson. Dans l’eau, elle peut cependant survivre jusqu’à un mois à une température de 4 °C. Il est donc aussi possible d’attraper la bactérie en buvant de l’eau non traitée», peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec.

Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité n’avait pas retourné l’appel du Journal. Toutefois, des citoyens ont mentionné que le maire André Gagnon faisait lui-même du porte-à-porte pour distribuer l’avis d’ébullition. L’avis recommande également à la fin de s’assurer que les jeunes enfants n’ingèrent pas d’eau lors du bain.