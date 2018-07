Le Festif! prend son envol jeudi

Vincent Vallières a vécu quelque chose d’unique, l’été dernier, lorsqu’il a donné une prestation dans la cour arrière d’une résidente, à l’occasion du Festif! de Baie-Saint-Paul. Ces prestations surprises sont devenues la signature de cet événement, dont la neuvième édition débute jeudi et mettra en vedette Patrick Watson, Pierre Lapointe, Daniel Boucher et Tiken Jah Fakoly.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

Photo d'archives, Agence QMI

L’auteur, compositeur et interprète avait offert une courte prestation, devant plusieurs centaines de personnes, en duo, dans la cour chez Kim.

« C’était vraiment un beau moment unique qui va me rester en mémoire longtemps », a-t-il dit, lors d’un entretien.

Il y avait tellement de monde dans la cour arrière de cette résidence que ça débordait sur le terrain du voisin.

« J’ai apprécié de voir ce public, qui aime profondément la chanson québécoise, être très attentif, très respectueux et très conscient qu’il débarquait chez quelqu’un. Lorsque les gens sont partis, il n’y avait pas une affaire qui traînait sur le terrain », a-t-il fait remarquer.

Une soirée rock

Vincent Vallières n’avait jamais entendu parler de ce genre de spectacle-surprise, annoncé 30 minutes à l’avance, par l’entremise d’une application, avant d’aller au Festif! de Baie-Saint-Paul.

« Je trouvais que c’était une belle idée, et lorsqu’on me l’a proposé, je voulais y aller. Ça me permettait d’aller passer un peu de temps dans Charlevoix et d’aller voir des shows et des amis », a-t-il raconté.

Le musicien originaire de Sherbrooke se souvient que le public s’était mis à scander le nom de l’hôte de ce spectacle, lorsqu’il l’a invitée à venir dire quelques mots sur « scène ».

« C’était tellement drôle. Je vais me souvenir de ça pour le reste de ma vie », a-t-il confié.

Samedi, Vincent Vallières montera sur les planches de place Desjardins, à 20 h, avec ses trois musiciens, pour une soirée qui sera, dit-il, assez rock.

« Ça ne sera pas dans le prélart tout le long, mais il va y avoir des chansons que les gens connaissent et de toutes les époques de ma carrière. C’est un spectacle avec beaucoup d’énergie et qui est en mouvance continuellement. La liste des chansons change tous les soirs », a-t-il dit.

Le spectacle sera un peu moins intime que celui qu’il a donné dans la cour chez Kim.

« C’est une grosse scène, mais ce n’est pas énorme, comme 80 000 personnes. Ça demeure un spectacle à échelle humaine », a-t-il fait savoir.

Il s’agira, pour lui, d’une troisième participation au Festif!.

« Je suis toujours partant pour aller donner des spectacles dans Charlevoix. Ça nous fait toujours plaisir, et c’est une des plus belles régions au Québec. Le Festif! est devenu l’un des festivals les plus appréciés des Québécois. J’en fais beaucoup, et c’est un des plus inventif et précurseur, que les autres ont copié par la suite. C’est vraiment un bel événement », a-t-il dit.

► La programmation est en ligne à lefestif.ca.