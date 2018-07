Le sommet Poutine-Trump. Mieux vaut en rire que d'en pleurer

La rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis à Helsinki a été le théâtre d’un épisode sans précédent des relations entre les deux pays. Jamais un président américain ne s’est à ce point effondré devant son vis-à-vis de l’autre superpuissance nucléaire. Avant d’aborder les réactions et les conséquences plus sérieuses, je me permets un détour par l’humour.

Il faut l’avouer, la présidence Trump est une période faste pour les blogueurs et chroniqueurs, mais les vrais chanceux sont les humoristes et les caricaturistes. Leur réaction au sommet Poutine-Trump d’Helsinki en dit long sur la catastrophe qui s’est déroulée en temps réel devant nos yeux.

Stephen Colbert, qui sévit chaque soir à CBS, consacre pratiquement tous ses monologues d’ouverture à passer les déclarations et agissements de Donald Trump à la moulinette. Le plus souvent, c’est le président lui-même qui fournit le matériel, sans qu’il y ait besoin d’ajouter beaucoup. Hier soir, par exemple, il montrait le président en train de dire qu’il ne voit aucune raison pour laquelle les Russes auraient pu intervenir dans la campagne, Colbert fait une petite pause avant de demander : «Avez-vous un miroir». Il souligne aussi que le sommet a valu à Trump les plus sévères critiques depuis le Titanic... et il ne parle pas du film. Après l’extrait où Trump relaie les théories du complot de la droite fêlée en demandant «Où se trouve le serveur?» (server = serviteur), Colbert rétorque, du tac au tac, qu’il se trouve juste à côté de Poutine.

L’autre comique de fin de soirée qui livre régulièrement un traitement impitoyable aux tribulations de Trump est Seth Meyers (comme Colbert, Meyers est diplômé de mon alma mater!). Son compte rendu d’Helsinki est dans la deuxième moitié de la vidéo ci-dessous. Ce qui rend son humour si mordant est entre autres le fait qu’il laisse souvent le président nous faire rire lui-même, sans ressentir le besoin de déformer ses propos. Par exemple, il nous sert une longue suite d’affirmations où Trump se plie en quatre devant Poutine, pour offrir à la fin le simple commentaire suivant: «Si c’était comme ça en public, imaginez de quoi ça devait avoir l’air en privé!»

J’ai aussi un faible pour l’animateur de fin de soirée à ABC, Jimmy Kimmel, qui commence en rappelant que Trump avait des attentes peu élevées avant sa rencontre, comme nous tous, ajoute-t-il. Lui aussi arrive à maximiser l’effet comique en laissant le président parler le plus possible, ce qui en dit long. Kimmel laisse aussi la parole à celui qui a le plus à gagner à ce qu’on reconnaisse les agents russes comme responsables de l’attaque informatique contre la campagne démocrate.

Je m’en voudrais aussi de ne pas mentionner le travail de quelques-uns de mes caricaturistes préférés, qui se paient presque quotidiennement la tête d’un président que plusieurs voient comme une caricature. Comment ironiser sur un personnage qui défie l’ironie? Laissons les images parler.

Le président Poutine est toujours très bien entouré... par @MatttDavies pic.twitter.com/FLhNgu9zVd — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 17 juillet 2018

Un point de vue tout en subtilité sur le huis-clos Trump-Poutine, par @BennettCartoons. pic.twitter.com/pPh4g3H5g3 — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 17 juillet 2018

Le sommet Trump-Poutine selon @Patbagley, en allusion aux joueurs de la NFL conspués par Trump. pic.twitter.com/BCF0JmBGNg — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 17 juillet 2018

Le sommet Trump-Poutine selon @Rob_Rogers, l'ex-caricaturiste du Pittsburg Post Gazette congédié à cause de ses dessins de Trump. pic.twitter.com/W6yC1PI3U5 — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 17 juillet 2018

Retour de sommet. Le coup de crayon de @PascalElie1 pic.twitter.com/rqMheF2AEC — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 17 juillet 2018

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM