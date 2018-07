Les maires de Québec et de Philadelphie unis contre les politiques de Trump

Les maires de Québec et Philadelphie ont convenu mardi d'accroître les relations entre leurs villes malgré les politiques de Donald Trump, qu'ils dénoncent en chœur.

Régis Labeaume et Jim Kenney ont beaucoup en commun, dont leur amour du hockey. Ils en ont d'ailleurs longuement discuté lors de la visite de ce dernier, qui s'est amorcée dimanche dans la capitale. «Les Nordiques doivent revenir», a même lancé M. Kenney, lors d'une conférence de presse mardi, dans les locaux de l'entreprise informatique Bentley.

Mais les deux maires partagent aussi une profonde opposition aux politiques protectionnistes du président Trump. Dans ce contexte politique et économique houleux, ils ont convenu de multiplier les échanges entre Québec et Philadelphie, tant sur le plan du tourisme que des affaires.

Photo Jean-François Desgagnés

«Insensé»

Jim Kenney, un démocrate qui ne cache pas son aversion pour le président états-unien, en a profité pour lui lancer plusieurs flèches. «Je n'ai pas voté pour Donald Trump. Nous devons vivre avec ses politiques et avec les gestes insensés qu'il pose. Hier, ce qu'il a fait (en donnant son appui à Vladimir Poutine) était non seulement fou, mais aussi destructeur. Nous croyons que le Canada est notre ami. Nous aimons le Canada. Nous ne voulons pas que cette relation soit détruite par une seule personne. (...) Nous allons survivre à Donald Trump et tout redeviendra normal.»

Les villes, a-t-il plaidé, doivent agir indépendamment de Washington pour maintenir leurs bonnes relations. Un discours qu'approuve le maire de Québec. M. Labeaume estime que les liens économiques, affectés par l'imposition de tarifs par l'administration Trump, doivent être renforcés. «Il faut qu'on crée des liens avec les maires, les gouverneurs et les premiers ministres des provinces, parce qu'au niveau fédéral, avec Trump, ce n'est pas possible.»

«Nous sommes deux villes du patrimoine mondial. Nous avons les mêmes besoins dans le secteur des technologies. Nous avons un beau lien et nous allons accroître cette relation pour que ce soit bénéfique pour nous tous», a commenté M. Kenney.

Liaison aérienne à l'année

Offrir une liaison aérienne quotidienne sur la ville américaine à l'année est un des objectifs des deux maires. Ils ont l'intention de mettre en commun leurs efforts pour que cela se concrétise. En ce moment, American Airlines offre le service, mais seulement durant six mois. «On la veut à l'année longue. Jim va m'aider à travailler là-dessus», a indiqué Régis Labeaume. Jim Kenny estime lui aussi que «le vol Québec-Philadelphie, est très important pour les affaires et le tourisme».

C'était la première visite officielle du maire de Philadelphie à l'extérieur de sa ville. Le maire Labeaume doit d'ailleurs rendre la pareille à son homologue en septembre, alors qu'il se rendra à Philadelphie pour une mission économique dans le cadre de Med Tech, un important congrès sur les technologies médicales.