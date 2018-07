Les navettes événementielles de plus en plus populaires au FEQ

Les autobus ont été prisés plus que jamais par les festivaliers pour profiter du 51e FEQ, confirme le RTC. Les parcours événementiels, créés pour relier pendant 10 jours les Plaines à Sainte-Foy, Lebourgneuf, Charlesbourg et Beauport, sont de plus en plus courus.

À l’heure des bilans un peu plus de 24 heures après la fin du FEQ, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) dresse un bilan «positif» de ses opérations durant le festival.

Hausse de 10%

Si les parcours réguliers – qui sont ceux qui drainent le plus de festivaliers vers les sites du FEQ – ont été aussi achalandés que les années passées selon le RTC, les parcours événementiels ont gagné en popularité, avec une hausse notable de 10% par rapport à l’an dernier.

«Plus que jamais, le Réseau de transport de la capitale (RTC) s’inscrit dans le succès des grands événements à Québec. [...] L’adhésion significative et récurrente de la clientèle du FEQ à nos différentes options de déplacement démontre que le RTC répond aux besoins», a affirmé Rémy Normand, président du RTC, dans un communiqué publié mardi.

Le parcours événementiel offert entre Sainte-Foy et le Centre des congrès de Québec a connu une hausse de popularité particulièrement marquée de 27% comparativement à sa première année de service, l’été dernier.

Parmi l’offre régulière, les Métrobus, 7, 11 et 25 ont été particulièrement achalandés.

Selon le RTC, «le service renforcé sur certains parcours, les zones de montée dédiées ainsi que les informations relayées sur le Web et les médias sociaux par les agentes d’information aux voyageurs» ont contribué à l’efficacité des services.

Peu d’attente

Par ailleurs, les statistiques démontrent que les festivaliers qui optaient pour un des quatre parcours événementiels devaient attendre en moyenne 7 minutes dans la «zone de montée» (fil d’attente) pour le retour à la maison en fin de soirée.

Le RTC souligne aussi le succès de ses nouveaux points de vente mobiles aménagés dans les stationnements des navettes évènementielles, où les festivaliers pouvaient acheter des laissez-passer.

Près de 7000 transactions y ont été effectuées pendant les 10 jours du FEQ.