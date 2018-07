Lessard sur une lancée

Raphaël Lessard a paradé dans le cercle du vainqueur pour la deuxième fois à ses trois derniers départs quand il a remporté lundi soir l’épreuve du RedBud 400 présentée au circuit d’Anderson, en Indiana.

Cette compétition de 400 tours dans la catégorie des Super Late Models n’a pas été de tout repos pour la vingtaine d’engagés, puisqu’elle a été neutralisée à 10 reprises en raison d’incidents.

La séance de qualifications avait été annulée en raison de la pluie et ce n’est que de la 12e place (en vertu de chrono lors de la deuxième séance d’essais libres) que Lessard s’est élancé sur la grille de départ.

Des ajustements fructueux

Après 50 des 400 tours réglementaires, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce s’est hissé en troisième place, après une belle remontée.

« Je savais que nous avions une voiture performante, a indiqué Lessard, en entrevue au Journal, mais il nous en manquait un tout petit peu pour espérer gagner la course.

Nos arrêts au puits de ravitaillement ont vraiment fait la différence », a-t-il poursuivi.

« Mes mécaniciens ont procédé à des ajustements qui ont fait la différence. Chaque fois, j’ai senti que ça allait de mieux en mieux. »

Et comment ! Lessard s’est emparé de la tête au 283e tour pour ne plus jamais la quitter, parvenant même à se forger une avance de plus d’une seconde sur son plus sérieux poursuivant.

Drapeau jaune tardif

Dominant l’épreuve, Lessard a vu un drapeau jaune, le dernier de la course, être déployé avec seulement cinq tours à parcourir.

« C’est la crainte de tout pilote de voir un drapeau jaune être agité à quelques tours de la fin, surtout lorsque vous menez la course.

J’avoue que j’ai été un peu stressé, mais à la relance, tout s’est bien passé, même si Steve Nasse m’a légèrement frappé à l’arrière.

J’ai su toutefois garder mon sang-froid », a raconté le jeune espoir de 17 ans, qui s’était aussi imposé le 20 mai au circuit mythique de Bristol, dans l’État du Tennessee.

« Nous sommes sur une bonne lancée et je souhaite que ça se poursuive au cours des prochaines semaines. »

Éloges du patron

Recruté par la réputée écurie Kyle Busch Motorsport en début de saison, Lessard a reçu les éloges du vétéran pilote (et champion de la série Monster Energy) après la course.

« Kyle a visionné la course à son domicile, a fait savoir Lessard, et il était en constante communication avec mon chef d’équipe, à qui il a demandé de transmettre ses félicitations lorsque ma victoire a été confirmée.

Il s’est dit impressionné par mon résultat et j’en suis très flatté. »

La prochaine course du Beauceron aura lieu le 4 août dans le cadre d’une épreuve CARS Tours, qu’il a d’ailleurs remportée à deux reprises.

Puis, la semaine suivante, Lessard aura une rare chance de courir devant son public puisqu’il participera à la course du Championnat de stock-car canadien, nouvellement intégrée à l’horaire du Grand Prix de Trois-Rivières.

« Ce sera une tout autre expérience pour moi, a conclu Lessard, mais j’ai bien hâte de la vivre. Courir sur un circuit routier et tourner à droite n’est pas habituel dans mon cas, mais je compte en profiter pour me faire valoir. »