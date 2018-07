L’Impact gagne sans trembler

L’Impact a peut-être eu une impression de déjà-vu, samedi contre San Jose, par rapport à la fin de semaine précédente.

Comme ça avait été le cas contre le Colorado, les Earthquakes qui vivotent aussi dans les bas-fonds du classement de l’Association de l’Ouest, n’ont pas été en mesure d’offrir une grande opposition aux Montréalais.

Mis à part quelques minutes à chaque début des mi-temps, les visiteurs au stade Saputo n’ont pas été très menaçants. Et quand ils se sont approchés du filet de l’Impact, Evan Bush a effectué les arrêts clés, permettant aux siens de ne pas s’inquiéter outre mesure.

On peut facilement voir pourquoi San Jose se retrouve en bas de classement de la MLS. À ce jour, je crois que c’est probablement une des équipes les plus faibles que j’ai vues dans le circuit Garber. En fait, je pense que l’humidité et la chaleur ont été de plus grands obstacles pour les hommes de Rémi Garde. Les éléments auront certainement donné plus de fil à retordre que l’adversaire.

Malgré tout, l’Impact a su l’emporter sans trop forcer. Le XI montréalais semble comprendre ce qu’il faut faire pour continuer à progresser au classement. C’est tant mieux, parce que le mois de juillet chargé est loin d’être terminé. Il est toujours bon d’économiser de l’énergie dans ce genre de situation.

Doutes

En général, j’assume toujours que les entraîneurs de la MLS sont plus intelligents que moi. Quand j’analyse leur prestation, j’essaie de partir de ce principe ; une question d’équité, j’imagine. Ça ne m’empêche toutefois pas de me gratter la tête à propos de leurs choix par moments.

Je vous fais cette déclaration parce que je ne conçois toujours pas que les équipes adverses n’aient pas de meilleur plan de match face à Ignacio Piatti. Si j’étais à leur place, j’en ferais une priorité. Mais — et fouillez-moi pourquoi — plusieurs équipes semblent trouver négligeable la présence de l’Argentin.

Samedi, Piatti a sans arrêt été en mesure de recevoir le ballon dans les zones dangereuses.

Pour moi, un joueur devrait se trouver à proximité de Piatti tout au long du match pour l’empêcher le plus possible de recevoir le ballon. Et si d’aventure il le recevait quand même, ce serait une stricte consigne : un autre joueur devrait se projeter pour doubler le marquage.

Voilà deux solutions possibles que les équipes de la MLS n’utilisent que trop rarement à mon sens. On en a eu la preuve sur le deuxième but du Bleu-blanc-noir. Piatti s’est retrouvé plein axe près de la surface avec le ballon, le défenseur devant lui était au moins trois pieds devant lui, autant dire beaucoup trop loin. Pour le no 10, ç’a été un jeu d’enfant de placer un tir dans le coin du filet.

Maman, c’est fini !

La dernière Coupe du monde a été une des meilleures qu’il m’a été donné de voir. Au nombre des surprises et des revirements inattendus, notons la présence de la Croatie en finale. On savait déjà que cette équipe était bonne, mais elle a dépassé les attentes avec ses performances.

Malgré cette idée d’imprévisibilité, c’est tout de même une des sélections favorites qui a remporté la compétition. La France est championne du monde et lance en même temps au message aux amateurs : il faudra faire avec elle pour encore plusieurs années. Avec un groupe de joueurs très jeune, il ne serait pas surprenant qu’elle répète son exploit au Qatar en 2022.

Quant à la finale, on peut s’entendre que les Bleus n’ont pas contrôlé le match. Mais — et ça demeure le point le plus important — ils ont réussi à marquer quatre buts. En général, quand tu remplis le filet à ce point, la victoire est quasi garantie.

Dimanche, la meilleure équipe a probablement gagné, mais les Croates méritaient un meilleur sort...

Hommage

En terminant, je tiens à remercier l’Impact pour l’hommage qu’il m’a rendu samedi au stade Saputo. Sur le terrain à la mi-temps, j’ai été présenté aux partisans en compagnie de Marco Di Vaio, d’Eddy Sebrango et de Didier Drogba pour souligner notre apport au club au cours de ses 25 ans d’existence.

Malgré ce que les gens peuvent en penser, je pense être le meilleur produit grec que Saputo n’ait jamais mis en marché.