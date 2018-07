Mon Dieu à moi est en moi

J’ai remarqué dernièrement qu’on parlait beaucoup de croyances et de religion dans votre chronique. Ce qui me frappe, c’est que dès que vous ou qu’un de vos lecteurs semble contester ou refuser une croyance, il y a une réaction viscérale, parfois même violente chez les croyants qui se sentent attaqués. Au fond, ils voudraient que tout le monde partage leur croyance, parce que, dans leur esprit, elle est la seule vraie.

Je sais par expérience personnelle qu’on peut croire à un Dieu sans ressentir le besoin de convaincre son entourage du bien-fondé de sa croyance. Ma croyance intime en mon Dieu s’est forgée sur mon lit de douleur après une opération.

En plein cœur de mes souffrances, une petite phrase du Tao Te King s’était imposée à moi comme la seule vérité à croire : « Le Dieu qui réside en mon sein peut me bouleverser au plus profond de moi-même. Il règne au-dessus de toutes mes énergies, mais ne peut rien mouvoir au-dehors. »

En résumé : mon Dieu règne sur moi et peut tout sur moi, mais sur personne d’autre. Et en conséquence, je le prie régulièrement de m’aider à continuer de vaincre mes compulsions, mes impulsions, mes angoisses et mes anxiétés. Vous n’avez pas idée à quel point il entend mes prières et m’aide à m’améliorer.

Est-ce un effet placebo ? Est-ce un dialogue avec mon surmoi, mon âme profonde, que j’entretiens ainsi ? Peu importe dans le fond. Ce qui importe avant tout, c’est que ça me fasse du bien à moi. C’est ainsi que je voulais témoigner de ma croyance en ce Dieu éternel personnel qui m’a libéré de mes angoisses existentielles.

Un homme en paix

Je pense qu’il n’est pas important de mettre le doigt sur ce qui se passe réellement quand une personne croit à plus grand qu’elle-même. Les raisons qui vous motivent sont suffisantes pour justifier ce que vous ressentez. Votre Dieu intérieur comme vous l’appelez pourrait effectivement correspondre au surmoi dont parlait Jung. Soit le moi plus profond que le moi conscient. Celui qui a présidé à notre venue sur terre et qui, dans mon esprit, perdure dans l’univers après notre décès. La notion d’âme, quoi !