Monter... en haut en marchant... à pied

Certains pléonasmes sont tellement utilisés qu’on ne les remarque plus : avoir un bel avenir devant soi (pour avoir un bel avenir) ; s’avérer vrai (pour s’avérer) ; abolir complètement (pour abolir) ; s’entraider mutuellement (pour s’entraider) ; l’apparence extérieure (au lieu de l’apparence) ; défrayer les frais (pour défrayer) ; et, bien sûr, se lever debout, monter en haut ; descendre en bas, prévoir d’avance, commencer d’abord, refaire une deuxième fois, répéter de nouveau, reculer en arrière, ajouter en plus, collaborer ensemble, marcher à pied, etc. La répétition d’une préposition peut aussi créer un pléonasme : par exemple, dans « c’est de lui dont je parle », la préposition « de » est incluse dans le pronom relatif « dont ». D’accord, ce qui peut être appelé un pléonasme d’insistance peut avoir son petit effet : je l’ai vu de mes propres yeux, vu ; je l’ai entendu de mes propres oreilles, etc. Mais exprimer deux fois la même idée dans une phrase est généralement maladroit et inutile.