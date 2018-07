McCartney et les Beatles en 12 chiffres

Pour souligner le passage de Paul McCartney à Montréal et Québec cet automne, voici des chiffres évocateurs sur l’épopée des Beatles et la carrière de Sir Paul.

De band de garage à monument de la musique

10 000 $

C’est le montant que le groupe a reçu pour ses performances au Ed Sullivan Show, un rendez-vous télévisuel populaire aux États-Unis dans les années 60. À leur première apparition en sol américain le 9 février 1964, les Beatles ont attiré plus de 73 millions de téléspectateurs.

Crédit: Eric Koch, WikiCommons

1,3 million $

Le premier film des Fab Four, A Hard Day’s Night, a récolté 1,3 million de dollars américains à sa première semaine en salle en 1964 selon le Rolling Stone.

75 000 $

C’est le prix qu’aurait coûté la production de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en 1967. Il a été vendu à plus de 32 millions de copies depuis.

Crédit: United Press International, WikiCommons

71 millions $

Plus de quarante ans après leur séparation, le légendaire groupe anglais trouve tout de même le moyen de faire une fortune.

En 2013, les membres du groupe ont généré 71 millions de dollars, incluant la vente d’albums et de produits dérivés.

178 millions

Selon la Recording Industry Association of America (RIAA), le quatuor de Liverpool a vendu 178 millions d’albums aux États-Unis.

En ce qui a trait aux ventes globales, les sources ne s’entendent pas sur la somme. Le site de la Statistic Brain Research Institute indique un total de plus de 2 milliards d’albums à travers le monde tandis que le Guinness World Record l’arrondit à 1 milliard.

Dans tous les cas, aucun groupe dans l’Histoire n’a vendu plus d’albums que les Beatles.

Paul McCartney : toujours solide comme un rock

54 millions $

Selon Forbes, McCartney aurait gagné 54 millions en 2017, ce qui le propulse au treizième rang des musiciens les mieux payés au monde. Devant lui, on retrouvait les Red Hot Chili Peppers, Taylor Swift et une certaine Céline Dion.

47,5 millions $

Michael Jackson a causé l’émoi lorsqu’il s’est emparé des droits de diffusion des chansons des Beatles en 1985 pour la somme de 47,5 millions.

Jackson a racheté les droits au milliardaire Robert Homes, propriétaire du catalogue de chansons à l’époque, sans en avertir son ami Paul McCartney avec qui il avait collaboré à maintes reprises.

Jackson et McCartney ont arrêté de se côtoyer après cet épisode.

15,5 millions $

L’ancien membre des Beatles et sa femme Nancy Shevell ont payé 15,5 millions de dollars pour devenir propriétaires d’un luxueux penthouse avec vue sur Central Park à New York en 2015.

La résidence détient plus de cinq salles de bain et cinq chambres.

132 millions $

Le tour One on One du chanteur aurait généré 132 millions de dollars en vente de billets en 2017. McCartney a donné 37 concerts sur quatre continents et a vendu plus de 900 mille billets selon Billboard.

Crédit: AFP

8668 $

Croyez-le ou non, c’est le prix à payer pour assister au spectacle de Sir Paul le 17 septembre dans la section 314 du Centre Vidéotron à Québec selon le site de revente Online City Tickets. Les premiers billets à prix réduit se sont éclipsés en quelques minutes lors de leur mise en vente le 13 juillet dernier.

2529 $

C’est le prix d’un billet en dollars américains pour le spectacle de Paul McCartney au parterre au Centre Bell le 20 septembre prochain selon Online City Tickets. À ce prix là, on espère avoir une belle vue!

45

En plus de son statut de star intemporelle, McCartney est également un grand philanthrope. Selon le site Look to the Stars, il aurait versé une partie de son butin à 45 œuvres de charité. Parmi celles-ci, on retrouve PETA, Greenpeace et la Croix-Rouge.

Crédit: AFP

