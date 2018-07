Porto Rico autorise les transgenres à modifier leur acte de naissance

MIAMI | Les personnes transgenres dans le territoire américain de Porto Rico sont désormais autorisées à modifier le sexe inscrit sur leur acte de naissance, après le succès d’une plainte déposée par des militants contre le gouverneur de l’archipel caribéen.

Ce changement, effectif depuis lundi, se conforme à la décision d’une cour fédérale américaine datant d’avril et qui invalidait la politique empêchant les personnes vivant à Porto Rico de corriger le sexe inscrit sur leur acte de naissance.

« Le droit d’identifier notre propre existence est au cœur de notre humanité », avait alors écrit la juge Carmen Consuelo Cerezo. « Et donc, nous devons tenir compte de leur voix: “la femme que je suis”, “l’homme que je suis” » Avec cette nouvelle victoire pour la communauté transgenre, il ne reste plus que 3 États américains qui interdisent de modifier le sexe sur des documents d’identité officiels: le Kansas, l’Ohio et le Tennessee.

« C’est un soulagement de finalement avoir un acte de naissance qui reflète vraiment qui je suis », a déclaré l’une des plaignantes, Daniela Arroyo, dans un communiqué publié par Lambda Legal, une organisation de défense des droits civiques.

Omar Gonzalez Pagan, avocat de Lambda Legal, a affirmé que l’organisation avait déjà déposé une plainte dans l’Ohio.

Dans son communiqué, Lambda Legal explique que près d’un tiers des personnes transgenres dont les papiers diffèrent de l’identité qu’ils affichent se sont vues refuser des allocations ou des services et ont été victimes d’agression ou de harcèlement.