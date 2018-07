Sept-Îles accueillera l’élite du golf canadien

La crème des golfeurs professionnels du Circuit Canada Pro Tour se présentera à la Côte-Nord pour la première fois dans le cadre de l’Invitation RBC, qui aura lieu du 29 au 31 août, au Club de golf Sainte-Marguerite, à Sept-Îles.

D’ailleurs, il s’agira de la seule compétition nationale par coups en équipe de type «invitation» à être jouée au pays. Huit duos participeront à ce premier tournoi professionnel de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour en terrain nord-côtien, disputé selon trois formules de jeu en parties par coups, soit «Vegas», «double écossais» et «deux balles, meilleure balle».

Les professionnels occupant les meilleures positions au Classement Coors Light sont qualifiés d’office et chacun est libre de choisir son partenaire de jeu. La huitième équipe en lice sera composée de Jean-Pierre Morin, professionnel au club hôte, et du coéquipier qu’il a choisi, Marc-Étienne Bussières.

Meneur au Classement Coors Light, Brandon Leonard a sélectionné son plus proche poursuivant, Stephane Dubois, comme partenaire. Les deux hommes revendiquent trois victoires au sein du circuit.

Sonny Michaud et Pierre-Alexandre Bédard uniront également leurs efforts, tout comme David Morland IV et Mark Hoffman. Dave Lévesque, sixième au classement, a choisi Carl Desjardins pour l’appuyer. Les frères Michael et Stephen Gronko formeront une autre équipe. Tim Alarie et Billy Houle, ainsi que James Colin Davis et Vincent Blanchette, constitueront les autres tandems en action.

Cet événement mettra à l’enjeu une bourse globale de 26 000 $ et l’équipe gagnante empochera 7000 $.