Tournoi d’Umag: Félix Auger-Aliassime commence en force

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu le Slovaque Andrej Martin en deux manches de 6-4 et 6-3, mardi, dans un match de premier tour au tournoi d’Umag, en Croatie.

Détenteur du 144e rang mondial et invité par les organisateurs de l’événement, le vainqueur a eu besoin de 1 h 37 min pour disposer du 157e joueur de l’ATP.

Le représentant de la Belle Province a claqué trois as et commis quatre doubles fautes. Gagnant de 69 points sur une possibilité de 127, il a réalisé quatre bris en six occasions, mais a concédé son service deux fois.

Lors de son prochain duel, Auger-Aliassime aura fort à faire, car il a rendez-vous avec le Russe Andrey Rublev, quatrième tête de série et 35e au monde.